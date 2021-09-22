Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394.37
ALTIN
493.92
DOLAR
8.6483
STERLİN
11.8062
EURO
10.1513
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Muş'ta TOKİ konutları satışa...
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

22 Eylül 2021 Çarşamba 10:34
10 Okunma
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Önce Vatan Gazetesi okurumuz, Duyguların Adresi seçkin şairimiz ve yazarımız Saliha İnan'ın değerli babası Gaziantep/Nizip doğumlu Ahmet oğlu Ahmet İnan bugün 21.09.2021 tarihinde vefat etmiştir

Merhum Ahmet İnan'ın cenazesi 22.09.2021 tarihinde öğle namazına müteakiben Yeşilkent Mezarlığı camisinde kaldırılacaktır

Şairimiz, Saliha İnan'ın babasına yazdığı '' BABAM '' adlı şiirinde sevgisini şöyle dile getirmiştir

'' B A B A M ''

Babam dediğim an gülüşü neşe inan

Babam dediğin an gönlümün şair'i her an

Babam dediğim an mutluluk her anım inan

Babam dediğim an gözyaşım dilhun inan

Babam dediğim an dünya serveti inan

Babam dediğim an anılar meyus inan

"Haddizatın Gönül ağacımdır Babamdı "

Saliha İnan

Haber:

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 22.09.2021 10:35
Anahtar Kelimeler:
VEFAT Ve BAŞSAĞLIĞISaliha İnan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Tokmak’a TLC’den büyük teklif
Murat Tokmak’a TLC’den büyük teklif
İş yerlerinde Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler nelerdir?
İş yerlerinde Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler nelerdir?
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
DOĞA KAHRAMANI MANİSA TARZANI AHMET BEDEVİ DESTANI
DOĞA KAHRAMANI MANİSA TARZANI AHMET BEDEVİ DESTANI
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Burdur Gölü'nde yüzer güneş panelleriyle buharlaşmanın önüne geçilecek
Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken yakalandı
Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken yakalandı
LİONS – KAÇUV İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI
LİONS – KAÇUV İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI
Karşınızda DALYAN…
Karşınızda DALYAN…
KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN EFSANE KADIN KAHRAMANI KARA FATMA DESTANI
KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN EFSANE KADIN KAHRAMANI KARA FATMA DESTANI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma