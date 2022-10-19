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Van Kedi Villası'nda 2023 doğumları için çalışmalara başlandı

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:47
Van Kedi Villası'nda 2023 doğumları için çalışmalara başlandı

VAN - Dünyaca ünlü Van kedilerinin koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda, bu yılki doğumlar tamamlandı. Villada, 2020'de 88, 2021'de 87, bu yılın ağustos ayına kadar da 130 yavru dünyaya geldi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "2023 yılı için çalışmalara başladık. Kedilerin bakımları, aşıları ve sağlık kontrolleri tekrar yapılıyor. Bu yıl bizim için çok iyi geçti. Tüm işlemler sonra da çiftleştirme çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Van'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renkli dünyaca ünlü Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaret edilen Van kedileri, sevecen halleri ile konukların büyük ilgisini görüyor. Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde çalışmalar özenle yürütülüyor. 2020 yılında 88, 2021'de 87, bu yılın ağustos ayına kadar ise 130 kedinin dünyaya geldiği Van Kedi Villası'nda, martta başlanan ve 3 parti şeklinde devam eden doğumlar ise bitti. Merkezdeki anne ve yavru kedileri özel odalarında özenle bakılıyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, villada doğumların senkronize bir şekilde yaptırdıklarını söyledi.

Doğumların tamamlandığını belirten Kaya, "Şu anda anneler yavrularını büyütmek ile meşgul. Bizler de 2023 yılının hazırlıklarını yapıyoruz. Anneler yavrularını büyütürken, 3 ay süt veriyor. Dolayısıyla anneler çok zayıf düşüyorlar. Bir dahaki doğum için kondisyon kazanması gerekiyor. Kilo alması lazım. Bizlerde kilo alması için beslenme yaptırıyoruz. Aşılama ve gerekli takiplerini yapıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı aralık ayı sonuna kadar tamamlayıp, sonra 2023 çiftleşmelerini yapacağız" diye konuştu. 

Merkezde yıl içinde devam eden doğumların ardından genel bir değerlendirme yaptıklarını anlatan Kaya, her yıl daha iyiye gittiklerini aktardı. Yavru sayısının değiştiğini de kaydeden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kedilerimiz çiftleştirilirken özelliklerine bakılıyor. En iyi Van kedisi özelliklerini taşıyanlar çiftleştiriliyor. Her dönem merkezimizdeki yavru sayısı değişmektedir ama bu yıl geçtiğimiz tüm yıllara göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Son değerlendirmelerimizi ise aralık ayında yapacağız. Sadece bugüne kadar ki en yüksek doğumlar olduğunu söyleyebiliriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van Kedi Villası
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