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Van'ın Pamukkalesi'ne ziyaretçi akını

Van'da Başkale ilçesinde bulunan doğa harikası travertenler yoğun ilgi görüyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri travertenleri ziyaret edip, bol bol fotoğraf çektirdi.

Van'ın Pamukkalesi'ne ziyaretçi akını

Van'da Başkale ilçesinde bulunan doğa harikası travertenler yoğun ilgi görüyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri travertenleri ziyaret edip, bol bol fotoğraf çektirdi.

25 Haziran 2019 Salı 16:02
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Van'ın Pamukkalesi'ne ziyaretçi akını

VAN - Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor. Güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle yıllarca kaderine terk edilen kentin doğa harikası travertenleri, son günlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kentte faaliyet gösteren Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri yaklaşık 170 kişi ile birlikte travertenleri ziyaret etti. Eşsiz manzarayı sosyal medya hesaplarından paylaşan klüp üyeleri, doyasıya fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştirdi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Van'ın birçok güzelliklerinin olduğunu fakat tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkale travertenlerinin de bu güzellikler arasında bulunduğunu belirten Demez, bu güzelliklerin herkesin görmesini istediklerini söyledi. Demez, "Bugünkü etkinliğimize yaklaşık 170 kişi katıldı. Burası gerçekten ziyaret edilmesi gereken bir turizm alanı. Buralara sahip çıkılması gerekiyor. Bu güzellikleri görmek için herkesi Van'a bekliyoruz" dedi.

DHA

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VanBaşkale IlçesiPamukkalesiZiyaretçi Akını
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