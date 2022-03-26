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Van'ın en güzel kedisi 'Mia' seçildi

'KEDİM BİRİNİCİ OLDU, ÇOK MUTLUYUM'

26 Mart 2022 Cumartesi 19:28
Van'ın en güzel kedisi 'Mia' seçildi

VAN, (DHA)- VAN'da, bu yıl 6'ncısı düzenlenen ‘Shopping Fest’ etkinlikleri kapsamında 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. 32 kedinin getirildiği yarışmada, 9 jüri üyesinin değerlendirmesi sonucu Ömer Yabaş'a ait 'Mia' isimli kedi birinci olurken, Mehmet Adar Bayır'a ait 'Maya' ikinci, Furkan Fatin Aygür'e ait 'Bulut' isimli kedi üçüncü oldu. Kedilere tam, yarım ve çeyrek altın ile madalya takıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikler kapsamında 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmaya 32 kedi getirilirken, vatandaşlar da yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Bir alışveriş merkezinde kediler sahipleri tarafından siyah halı serili podyumda yürütülürken, 9 jüri üyesi puan verdi. Birbirinden güzel ve sevimli kedilerin yarışmasında Ömer Yabaş'a ait 'Mia' isimli kedisi birinci olurken, Mehmet Adar Bayır'a ait 'Maya' ikinci, Furkan Fatin Aygür'e ait 'Bulut' isimli kedi üçüncü oldu. Yarışmada birinci gelen kediye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın katılım sertifikaları ile madalya verildi.

'KEDİM BİRİNİCİ OLDU, ÇOK MUTLUYUM'

Kedisi 'Mia' 200 tam puanla yarışmanın birincisi gelen Ömer Yabaş, "Bu yıl 6ncısı düzenlenen Kedi Güzellik Yarışması'nda benim kedim birinci oldu. Benim kedim birinci oldu, çok mutluyum" dedi.

Yarışmada kedisi 'Maya' ikinci gelen Mehmet Adar Bayır ise, Kedi Güzellik yarışmasının renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek, "Kedim ikinci geldiği için çok mutluyum. Kedi Güzellik yarışmasının yapılması ve Van Kedisinin ön plana çıkartılması hem memleketimiz, hem ülkemiz adına çok çok iyi. Çünkü dünyada ünü yayılan Van Kedisinin böyle yarışmalarla gündeme gelmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu. (DHA)

DHA

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VanKediMiaShopping FestVan Kedisi Güzellik Yarışmasıönce Vatan
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