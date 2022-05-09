Vakıf Haftası Etkinlikleri bu yıl 9-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek

HABER: NEVAL KÜTÜK

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Vakıf Haftası’nın bu yılki teması ''Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği'' olarak belirlendi. Bu kapsamda valilik, il milli eğitim müdürlükleri, mahalli idareler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vakıfların iş birliği içinde konferans, sempozyum, panel gibi pek çok kültürel faaliyetler gerçekleşecek. Etkinlikler 9 Mayıs 2022 saat 10.00’da Taksim Anıtı’na Çelenk Koyma töreniyle başlayacak.

İstanbul Vakıflar 1. ve 2 Bölge Müdürlüğü’nün ortak organizasyonu ile kutlanacak olan etkinliklere merkezi İstanbul’da bulunan Sağlıklı Yaşam Vakfı “Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri” etkinlikleri ile katılıyor. Topluma mükemmel ve sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam kazandırmaya yönelik hizmet etmek amacıyla kurulan Sağlıklı Yaşam Vakfı; bireyin ve toplumun daha sağlıklı, daha mutlu ve barış içinde yaşamasını hedeflerken aynı zamanda çevre bilincinin artması ve gezegenin doğal kaynaklarının korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması için de araştırmalar ve çalışmalar yürütmekte, etkinlikler yapmaktadır.

Yanlış solunumun pek çok fiziksel ve psikolojik hastalığa sebep olduğu bilinmekle birlikte insan; nefesini düzenleyerek, doğru nefes tekniklerini doğru şekilde uygulayarak hem fiziksel hem de psikolojik sağlık kazanabilmektedir. Araştırmalar doğru yapılan nefes tekniklerinin akciğerleri güçlendirme, kalp sağlığını koruma, sinir sistemini yatıştırma, kan dolaşımını hızlandırarak organların fonksiyonlarını canlandırma, beyin kapasitesini arttırma, gerginliği atma gibi birçok olumlu etkiyi ortaya çıkardığını göstermiştir.

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından doğru solunumun doğru şekilde uygulanması için Sağlıklı Yaşam Vakfı yetkilileri, Vakıf Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 10-11-12-13 Mayıs’ta 12.30-13.00 saatleri arasında Maçka Demokrasi Parkı’nda yapılacak “Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri” çalışmalarına sağlıklı olmak ve sağlıklı bir toplumda yaşamak isteyen herkesi davet ediyor. Katılmak isteyenler spor kıyafet ve mat ile katılım sağlayabilir.