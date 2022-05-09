Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.456,65
ALTIN
903,78
DOLAR
15,07
STERLİN
18,69
EURO
15,93
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal...
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve...
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vakıf Haftası Etkinlikleri bu yıl 9-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vakıf Haftası Etkinlikleri bu yıl 9-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:16
Vakıf Haftası Etkinlikleri bu yıl 9-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek

HABER: NEVAL KÜTÜK

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Vakıf Haftası’nın bu yılki teması ''Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği'' olarak belirlendi. Bu kapsamda valilik, il milli eğitim müdürlükleri, mahalli idareler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vakıfların iş birliği içinde konferans, sempozyum, panel gibi pek çok kültürel faaliyetler gerçekleşecek. Etkinlikler 9 Mayıs 2022 saat 10.00’da Taksim Anıtı’na Çelenk Koyma töreniyle başlayacak.

İstanbul Vakıflar 1. ve 2 Bölge Müdürlüğü’nün ortak organizasyonu ile kutlanacak olan etkinliklere merkezi İstanbul’da bulunan Sağlıklı Yaşam Vakfı “Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri” etkinlikleri ile katılıyor. Topluma mükemmel ve sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam kazandırmaya yönelik hizmet etmek amacıyla kurulan Sağlıklı Yaşam Vakfı; bireyin ve toplumun daha sağlıklı, daha mutlu ve barış içinde yaşamasını hedeflerken aynı zamanda çevre bilincinin artması ve gezegenin doğal kaynaklarının korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması için de araştırmalar ve çalışmalar yürütmekte, etkinlikler yapmaktadır.

Yanlış solunumun pek çok fiziksel ve psikolojik hastalığa sebep olduğu bilinmekle birlikte insan; nefesini düzenleyerek, doğru nefes tekniklerini doğru şekilde uygulayarak hem fiziksel hem de psikolojik sağlık kazanabilmektedir. Araştırmalar doğru yapılan nefes tekniklerinin akciğerleri güçlendirme, kalp sağlığını koruma, sinir sistemini yatıştırma, kan dolaşımını hızlandırarak organların fonksiyonlarını canlandırma, beyin kapasitesini arttırma, gerginliği atma gibi birçok olumlu etkiyi ortaya çıkardığını göstermiştir.

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından doğru solunumun doğru şekilde uygulanması için Sağlıklı Yaşam Vakfı yetkilileri, Vakıf Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 10-11-12-13 Mayıs’ta 12.30-13.00 saatleri arasında Maçka Demokrasi Parkı’nda yapılacak “Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri” çalışmalarına sağlıklı olmak ve sağlıklı bir toplumda yaşamak isteyen herkesi davet ediyor. Katılmak isteyenler spor kıyafet ve mat ile katılım sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler:
Vakıf Haftası Etkinlikleri Bu Yıl 915 Mayıs Tarihlerinde Gerçekleşecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anneler Günü'nde en ucuz orkide 150 TL
Anneler Günü'nde en ucuz orkide 150 TL
Mersin'de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Mersin'de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Tabiattın yeniden Doğumu  HIDIRELLEZ BAYRAMI
Tabiattın yeniden Doğumu  HIDIRELLEZ BAYRAMI
Şampiyonluk kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Şampiyonluk kutlamalarında 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
2022’nin ilk güneş tutulması,
2022’nin ilk güneş tutulması,
AY DÜĞÜMLERİ KADERİMİZİ BELİRLİYOR
AY DÜĞÜMLERİ KADERİMİZİ BELİRLİYOR
Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar
Koparma cezası 109 bin lira olan ters lalelere dokunamadılar
Taşlar engellilerin elinde takıya dönüşüyor
Taşlar engellilerin elinde takıya dönüşüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma