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Uzungöl'de sessiz sezon

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Uzungöl Turizm Merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sakin yaz dönemini yaşadı.

24 Eylül 2020 Perşembe 09:54
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Uzungöl'de sessiz sezon

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl Turizm Merkezi'nde sezonun sessiz geçmesine neden oldu. Trabzon'da bölge turizmin gözbebeği olan Uzungöl'de her yıl binlerce turisti ağırlayan otel, pansiyon, motel gibi tesislere gelen tatilciler yüzde 30’luk bir doluluk sağladı. Uzungöl’de, geçen sezonlarda yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan turistik işletmeler boş kaldı.

‘BU YIL EN AZ YÜZDE 70’LİK BİR KAYBIMIZ VAR’

Önceki sezonlara oranla bu sezon tesislerde yüzde 70’lik bir kayıp yaşandığını belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, "Önceki yıllara göre bu sene düşük bir potansiyel yaşadık. Kuveyt kapıları açıldıktan sonra burada bulunan bütün oteller de ciddi anlamda nefes almaya başladı. En azından otel olarak yüzde 50 bir potansiyele ulaştık. Kuveytli misafirlerimiz bize ciddi anlamda bir rahatlama getirdi. Önceki senelere göre bu yıl en az yüzde 70’lik bir kaybımız var” diye konuştu.

‘SUUDİ MİSAFİRLERİMİZDE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ OLDU’

Geçen seneye oranla yüzde 50’lilik bir doluluk yaşadıklarını belirten işletmeci Mehmet İnan, “Mevcut pandemi sürecinden dolayı yurtdışı pazarından ciddi bir şekilde daralma yaşandı. Özellikle bizim yurtdışı pazarının yüzde 70’ini oluşturan Suudi Arabistan’da pandemi dolayısıyla seyahat yasağı uygulamasından dolayı Suudi misafirlerimizde ciddi bir düşüş oldu. Ancak kısmen de olsa Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri pazarından yine ülkemizi ve Uzungölümüzü ziyarete gelen misafirlerimiz oldu. Dünya genelinde böyle yaşanan krizlerin ardından piyasalarda bir açılma yaşanır. Bunu dünya her dönem yaşamıştır. Ben önümüzdeki yılda bu daralmadan sonra ciddi bir turizm patlamasının olacağını düşünüyorum ve umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘BUGÜN 50 TL KAZANÇ SAĞLAYABİLDİM’

Esnaf Bayram Kokoğlu da, “Bugün 50 TL kazanç sağlayabildim. Bu sezon bayramda biraz hareketlilik yaşadık. Onda da hep yerli turistler vardı. Yabancı turist yoktu. Son zamanlarda biraz hareketlilik yaşandı ama onlar da pek alışveriş yapmıyor. Pandemiden dolayı korkuyorlar. Virüsten dolayı turistler genelde akşamları dışarı çıkıyor. Uzungöl geneline baktığımızda bu sene yüzde 30’luk bir turist alanımız var. Normalde yüzde 90’ın altına düşmeyen bir yerdi Uzungöl” dedi.

Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Özdemir ise, “Pandemiden dolayı Uzungöl’ü ziyaretlerde bir azalma gözlemledim. Normalde yaz aylarında gelmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımla pandemi döneminde Uzungöl’ün bu zamanlarda daha sakin olacağını düşünerek ziyarete geldik. Uzungöl’de genelde yurt dışından gelenleri görüyoruz. Yerli turist pek rastlayamadık” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonUzungölTuristTurizm
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