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Uzman Yardımcısı giriş sınavı ilanı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:27
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Uzman Yardımcısı giriş sınavı ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 22 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 23.10.2021 15:29
Anahtar Kelimeler:
Uzman YardımcısıÖzelleştirme İdaresi Başkanlığıönce Vatan
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