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"Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz"

Özellikle pandemi süreci ile birlikte hayatımıza giren evden çalışma yöntemi medyada yer edinmeyi başarırken, 2020 yılında basında yer alan toplam haber adedi 6 bin 733 oldu. Araştırmalar ise pandemi sürecinde evden çalışan bazı kesimlerin motive fakat mutsuz olduğunu ortaya koyuyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:33
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"Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz"

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, uzaktan çalışma yöntemi ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl uzaktan çalışma/evden çalışma ile alakalı basına 6 bin 733 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde pandemi süreci ile çıkan haber adetlerinde artış yaşandığı, koronavirüs salgının başlamasıyla çalışanlarını evden çalışma yöntemine geçiren şirketlerin basında yer aldığı görüldü. Bunun yanı sıra çalışanlarına sınırsız evden çalışma hakkı tanıyan Twitter ise en çok konuşulan başlıklar arasında yerinin aldı.

ÇALIŞANLAR TAKDİR EDİLMEK İSTİYOR 

Ajans Press, Leadership IQ verilerinden elde ettiği bilgilere göre, uzaktan çalışan kesimin motivasyonu hakkında da araştırma sonuçlarını açıkladı. Medya takip kurumu, yapılan araştırmaya göre pandemi sürecinde evden çalışanların yüzde 26’sının mutsuz olduğunun ortaya çıktığını, yine de çalışanların yüzde yüz oranında çaba göstermeye odaklandıklarının saptandığını duyurdu. Araştırma 11 bin 308 kişiyi baz alırken, çalışanların işini sahiplenmesindeki en büyük etkenin yöneticileri tarafından takdir edilmesi olduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzaktan çalışmakPandemi SüreciMutsuzçalışanlar
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