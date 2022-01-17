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Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti

17 Ocak 2022 Pazartesi 15:47
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Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti

1950 yılından günümüze kadar zeytincilik sektöründe kuşaktan kuşağa birikim ve ürünlerini müşterilerle buluşturan uyar zeytincilik, organik ve kaliteli ürünler sunuyor. 4 kuşaktır Bodrum Çömlekçi merkez olmak üzere faaliyetlerine devam eden uyar zeytincilik, satışlarına internet üzerinden devam ediyor. 30 farklı zeytin çeşidi ve 100 ton zeytin hacmi ile piyasada bulunan Uyar Zeytincilik, 20 ton zeytinyağı işlemesi ile de ününe ün katmıştır. Siz de uyarzeytincilik.com sitesini ziyaret edebilir, siparişlerinizi hemen oluşturabilirsiniz.

Ürünler Nelerdir?

Site üzerinden zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerini vatandaşlarla buluşturan Uyar Zeytincilik, siyah zeytin, yeşil zeytin ve zeytinyağı ile satışlarını gerçekleştiriyor. Site içerisinde menü kısmından istenilen ürünlere kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Siyah zeytin çeşitlerinden yeşil zeytinlere tuzsuz zeytin çeşitlerinden çizik zeytinlere kadar birçok ürün sizleri bekliyor.

Zeytin Çeşitleri Nelerdir?

Zeytin çeşitleri site içerisinde yeşil ve siyah olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. Siyah zeytin kategorisi içerisinde az tuzlu sele zeytin, tuzsuz kuru zeytin, yağlı zeytin ve kalamata zeytin gibi çeşitler bulunuyor. Müşteriler istedikleri zeytin çeşidini sepete at diyerek saniyeler içerisinde sipariş verebiliyor. Yeşil zeytin kısmında ise acı biberli yeşil zeytin, çizik yeşil zeytin, çekirdeksiz kırma yeşil zeytin, bademli yeşil zeytin ve daha birçok çeşitte zeytin bulunuyor. Dalından toplandığı anda sofralarınıza ulaşan zeytinler için siz de siteyi ziyaret edebilir, siparişlerinizi oluşturabilirsiniz.

Zeytinyağı

Zeytinyağı kategorisi içinde natürel sızma zeytinyağları cam şişelerde ve pet şişelerde müşterilere sunuluyor. Erken hasat kalamata zeytinyağları, soğuk sıkım ve natürel sızma zeytinyağları organik ve kaliteli bir şekilde müşteriler ile buluşuyor. Farklı litrelere sahip zeytinyağları farklı fiyatlar üzerinden satışa sunuluyor. Defalarca kontrolden geçen ürünler sizlere en iyi şekilde ulaştırılıyor.

Sipariş Nasıl Verilir?

Sipariş vermek için öncelikle istenilen ürünler sepete at kısmından sepete atılmalıdır. İsteyen müşteriler WhatsApp hattını da kullanarak siparişlerini oluşturabiliyor. Sepete ekle en ürünler ödeme sayfasına git butonundan ödeme yapılarak satın alınabiliyor. Siz de sızma zeytinyağları, kaliteli doğal bodrum zeytini ve siyah zeytin çeşitleri için siteyi ziyaret edin, hemen siparişlerinizi oluşturun.

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