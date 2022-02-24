USTA GAZETECİ YUSUF ÇINAR'A BÜYÜK ÖDÜL

ZUHAL AKTAN

Çeşme'de hayatını sürdüren herkesin Yusuf abisi, güzel yürekli ve mütevazı kişiliktir. Yıllardır İzmir'e ve mesleğine aşık olduğunu her fırsatta dile getiren yıllarını mesleğine vermiş usta bir gazeteci. Bir çok ünlü özellikle fotoğraf çekimini ve röportajlarını özellikle onunla yapmak ister çünkü ne kadar doğru, düzgün ve seviyeli bir haber olacağından emindir o yüzden sanat camiasından çok seveni vardır.

Basın yayın okurken üniversite ikide gönül verdiği mesleğine başlamış. Hem alaylı, hem okullu ama, kendisi için Yeni Asır Gazetesi' nin yeri ayrı olmuş bir okuldur der. Orada yetişmiş olmaktan gurur duyduğunu her fırsatta dile getirir. Bir ara bu işi bırakmış 4-5 yıl askeri memurluk yapmış ama yine dayanamamış polis muhabirliği, adliye muhabirliği derken az dayak yememiş adliye koridorlarında kolay değil oralar nice gazeteciler neler yaşadı ve yaşıyor. Unutmadan yazayım Hastane acil servisi önünde haber peşinde koşturmuş ve belediye muhabirliği derken trafik kazalarından tut cinayet haberlerine kadar bir çok haber yapmış. Yani gerçek emekçi usta kıymetli bir gazeteci soy adı gibi büyük çınar.

Büyük onur ve mutluluk benim için.

Değerli gazeteci duygularını şu sözleriyle anlattı. Bu günlere kolay gelmedim. Taktir edildiğimizde biz gazeteciler yorgunluklarımızı herşeyi unutuyoruz. Bu anlamlı ödüle beni layık gördükleri için teşekkür ederim. Bir çok ödül aldım ama İzmir ile özdeşleşmiş isimlerin arasında olmak büyük onur ve mutluluk benim için" dedi. Yusuf Çınar mesleğinde neredeyse 40. yılını geride bıraktığı bir zamanda bu değerli ödüle layık görülmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti. Sansasyonel haberleriyle ve her dönemin ünlülerine yaptığı magazin yazılarıyla mesleğinde damgasını vurmuş bir duayendir.

Uluslararası İzmir Araştırmaları Merkezi’nin açıklaması ile pandemi koşullarında şimdilik törenle taçlandırılamayan ama ileriki bir tarihte seçkin bir ödül töreninin gerçekleştirileceği 2.İzmir Ödülleri’ni hak kazanan (politika, ekonomi ve spor dallarını kapsamayan, sadece kültür-sanat dalındaki) isimler bu özel törende buluşacaklar.

25 yılda bir Taktim edilen büyük ödül...

"İzmir Ödülleri" etkinliği, bundan 25 yıl önce, 12 Şubat 1996 yılında son derece değerli ve önemli İzmirlilere büyük bir konuk kitlesi önünde seçici kurulun saptadığı İzmir'e hizmet veren kent kültürü simgeleri olmuş kişilere ilk olarak verilmişti.

" Uluslararası İzmir Araştırmaları Merkezi " tarafından 25 yılda bir takdim edilen 2. İzmir Ödüllerinin kuruluşun yönetmeni Yaşar Aksoy tarafından açıklandı.

Duayen gazeteci Yusuf Çınar'ın yanında büyük ödüle layık görülen diğer değerli isimleri de açıklayan Yaşar Aksoy herkesi tebrik etti.

Uluslararası İzmir Araştırmaları Merkezi’nin açıklaması ile pandemi koşullarında şimdilik törenle taçlandırılamayan ama ileriki bir tarihte seçkin bir ödül töreninin gerçekleştirileceği 2. İzmir Ödülleri’ni hak kazanan (politika, ekonomi ve spor dallarını kapsamayan, sadece kültür-sanat dalındaki) isimlere sunulacak.

"İzmir Ödülleri" nde Böyle değerlerimizi hayattayken hatırlayıp onurlandıran ve emeği geçen herkese bende teşekkürlerimi sunuyorum. Ödüle layık görülen duayen gazeteci Yusuf Çınar' ı ve bütün değerleri alkışlıyor ve saygılarımı sunuyorum.