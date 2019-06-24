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Usta oyuncu Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenledi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Usta oyuncu Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenledi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:49
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Usta oyuncu Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi

İSTANBUL - Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu, cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende sanatçının kızı Seren Fosforoğlu ve oğlu Eren Fosforoğlu gözyaşlarını tutamadı. Törende İBB Şehir Tiyatroları Gene Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Sanatçı Hamdi Alkan, Oyuncu Çiçek Dilligil, tiyatrocu Nedim saban ile beraber dostları, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşunun bulunulmasıyla başlayan tören, Fosforoğlu'nun ailesi ve yakınlarının konuşmasıyla devam etti. Fosforoğlu'nun cenazesi, yapılan törenin ardından öğle namazını müteakip Moda Camii'nden kılınana cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA

Son Güncelleme: 24.06.2019 08:56
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Usta Oyuncu Enis FosforoğluTörenHaldun Taner SahnesiEnis Fosforoğlu
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