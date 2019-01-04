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Üst geçitte korku saçtı

Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince üst geçitte korku saçtı

Üst geçitte korku saçtı

Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince üst geçitte korku saçtı

04 Ocak 2019 Cuma 13:00
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Üst geçitte korku saçtı

ANTALYA, (DHA)- KIRGIZİSTAN'daki sevgilisinin yanına gidemediği için bunalıma girdiği iddia edilen Halil T. (24), üst geçitte kurusıkı tabancayla çevreye rastgele ateş etti. Polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan Halil T., "Ben yalnızca sevdiğimi istiyorum. Beni onun yanına götürün" dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Kurusıkı tabancayla bulvar üzerindeki üst geçide çıkan Halil T., çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, aralarında özel harekât ekiplerinin de bulunduğu polisler sevk edildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra özel harekât ekipleri operasyon için harekete geçti. Halil T., uzun namlulu silahlarla üst geçide çıkan ekipleri yanına yaklaştırmadı. Tek arzusunun Kırgızistan'da bulunan sevgilisine kavuşmak olduğu söyleyen Halil T., yalnızca emniyet müdürü ile konuşacağını söyledi. Olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi ile Asayiş Şube Müdürü Yardımcısı Caner Çiçek, Halil T.'ye tabancasını atarsa yardımcı olabileceklerini söyledi. Halil T., bunun üzerine tabancasını yola fırlatarak teslim oldu. Tek isteğinin sevgilisine kavuşmak olduğunu tekrarlayan Halil T., "Sevgilimi yanımda istiyorum. Beni onun yanına götürün ya da onu buraya getirin. Başka bir şey istemiyorum. Sevgilim Kırgızistan'da" diye konuştu.

Gözaltına alınan Halil T., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
üst GeçitKorku
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