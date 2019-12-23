Üsküdar Lions Kulübünün Anlamlı Etkinliği...

ZAMBAK KARABAY

Dünya genelinde çok önemli bir sorun olan “Çocuk Kanseri” konusuna bu dönem Üsküdar Lions Kulübü olarak ayrı bir önem verildi.

Ana hizmet projesi olarak Medeniyet Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümüne gerekli olan gelişmiş ileri teknoloji ürünü cihazların temini konusunda destek vermeyi kararlaştıran dönem Çalışma Programı Başkanı Fatma Çelikbilek; projeye emek veren tüm üyelere, konsere gelerek ya da davetiye alarak destek veren değerli konuklara, Lion ve Leo dostlarına, Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Medeniyet Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Bşk. Sn. Prof. Dr. Fahri Ovalı'ya, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na ve Caddebostan Kültür Merkezi Yönetimine teşekkür etti.

Üsküdar Lions Çalışma Programı Başkanı Fatma Çelikbilek konuşmasında davete katılanlara “Dünyada her iki dakikada bir çocuğa kanser tanısı konulmakta olduğu ve erken tanı halinde, kanser tanısı konan çocukların % 90’nının sağlıklarına kavuşabildikleri dikkate alınırsa, konunun hayati önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır” dedi...