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Üsküdar Lions Kulübünün Anlamlı Etkinliği...

Uluslararası Üsküdar Lions Kulübü 2019-2020 çalışma dönemi “Ana Hizmet Hedefi” olarak “Çocuk Kanseri ile Mücadele” konusu amacıyla tüm geliri bu amaç için kullanılmak üzere “Kargalar Kafeste” grubunun 16 Aralık 2019 Pazartesi günü CKM Büyük Salon’undaki konseri gerçekleşti...

Üsküdar Lions Kulübünün Anlamlı Etkinliği...

Uluslararası Üsküdar Lions Kulübü 2019-2020 çalışma dönemi “Ana Hizmet Hedefi” olarak “Çocuk Kanseri ile Mücadele” konusu amacıyla tüm geliri bu amaç için kullanılmak üzere “Kargalar Kafeste” grubunun 16 Aralık 2019 Pazartesi günü CKM Büyük Salon’undaki konseri gerçekleşti...

23 Aralık 2019 Pazartesi 00:55
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Üsküdar Lions Kulübünün Anlamlı Etkinliği...

ZAMBAK KARABAY

Dünya genelinde çok önemli bir sorun olan “Çocuk Kanseri” konusuna bu dönem Üsküdar Lions Kulübü olarak ayrı bir önem verildi.

Ana hizmet projesi olarak Medeniyet Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümüne gerekli olan gelişmiş ileri teknoloji ürünü cihazların temini konusunda destek vermeyi kararlaştıran dönem Çalışma Programı Başkanı Fatma Çelikbilek;  projeye emek veren tüm üyelere, konsere gelerek ya da davetiye alarak destek veren değerli konuklara, Lion ve Leo dostlarına, Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Medeniyet Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Bşk. Sn. Prof. Dr. Fahri Ovalı'ya, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na ve Caddebostan Kültür Merkezi Yönetimine teşekkür etti.

Üsküdar Lions Çalışma Programı Başkanı Fatma Çelikbilek  konuşmasında davete katılanlara “Dünyada her iki dakikada bir çocuğa kanser tanısı konulmakta olduğu ve erken tanı halinde, kanser tanısı konan çocukların % 90’nının sağlıklarına kavuşabildikleri dikkate alınırsa, konunun hayati önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır” dedi...

    

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Lions KulübüEtkinlikönce VatanZambak Karabay“Çocuk Kanseri Ile Mücadele”
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