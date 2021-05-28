UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ATIK PİL TOPLAMA PROJESİ

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinden Tuğba Nur Akbal, Hakim Babat ve Metekaan Hacıibrahimoğlu tarafından sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında gerçekleştirilen ‘’SIFIR ATIK TEMİZ ÇEVRE’’ adlı proje Denizli’de yapıldı.

Dünyamıza ve çevremize zarar veren atık piller hakkında Denizli halkını bilinçlendirmek, atık pilleri dönüştürmeye teşvik etmek ve bahçeleri çiçeklendirmek amacıyla yola çıktılar. Projeyi yürütmek için,4 farklı market belirlendi. Belirlenen marketlere afişler asıldı. Etkinlik Denizli Merkez Özer Kırtasiye, Özer Kırtasiye Şube, Adanom Market ve Demet Markette gerçekleştirildi. Belirlenen bu marketlere atık pil kutuları yerleştirildi ve katılımcılara hediye olarak verilmesi için çiçek tohumları bırakıldı. Etkinlik sürecinde 5 adet pil getiren her vatandaşa bir adet çiçek tohumu hediye olarak verildi.

Etkinliğimiz 17 Mayıs’ta başlayıp 26 Mayıs Çarşamba günü sona erdi. Etkinlik boyunca 115 adet pil toplandı 23 adet çiçek tohumu katılımcılara hediye edildi.