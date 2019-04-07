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Urla açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Urla açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

07 Nisan 2019 Pazar 14:04
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Urla açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, DHA)

Urla'nın Demircili Koyu önlerinde lastik botta bugün bir grup kaçak göçmenin olduğunu öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 08.00'de lastik botun yerini tespit eden ekipler, göçmenleri durdurdu. Kontrol edilen lastik botta 49'u Kongo, 7'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 4'ü Mali uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 14 çocuk ve 28 kadının bulunduğu grup, sahil güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi yapılacak kaçakların, ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UrlaGöçmenKaçakönce Vatan
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