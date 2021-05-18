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Ünlülerin Köpek Danışmanı Erdem Ayaz

Köpek Danışmanlığında İlk Akla Gelen İsim Erdem Ayaz

18 Mayıs 2021 Salı 10:45
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Ünlülerin Köpek Danışmanı Erdem Ayaz

ASLAN SAYIM

İSTANBUL

Yurtdışında büyük bir Köpek Çiftliği ve Danışmanlık Merkezi’ne sahip olan Erdem Ayaz, başarısı ile adından söz ettiriyor…

Köpeklerin beslenmesi de dahil olmak üzere yavruların yeni aileleriyle adaptasyon sürecine dek A’dan Z’ye her konuda profesyonel danışmanlık hizmeti veren 33 yaşındaki Ayaz’ın başarısının sırrı mesleğine olan bağlılığından kaynaklanıyor.

Erdem Ayaz “Dünyanın tanınmış sporcuları, eğitimcileri, siyasetçileri ve sanatçıları köpekleriyle ilgili merak ettikleri sorularını genelde bana danışıyorlar ve ben de elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Aynı zamanda köpek verdiğimiz birçok tanınmış kişiyle iletişimde kalarak köpekleri ile yaşadıkları süre boyunca aralarında köprü kurmalarını sağlıyorum” şeklinde ifade kullanan Ayaz dünyanın farklı ülkelerindeki veterinerlerden de sağlık konularında destek alarak köpeklerin diğer tüm canlılar gibi hayatımızda büyük bir önem taşıdığını belirtiyor. Bu yüzden de bu işe gerçekten gönül vermiş dünyanın farklı yerlerinde yer alan çiftlikler ve eğitim merkezleri ile ilişkilerini canlı tutmaya özen gösterdiğini ve sonrasında mutlaka olumlu geri dönüşler aldığını da ekliyor açıklamalarına.

İngiltere’de bulunan dünyaca ünlü ‘Chaperonak9’ içlerinde olmak üzere Danimarka’da yer alan ‘Sorenson Club’ veABD’nin ‘Jessica K9 Mainclub’ gibi isim yapmış önemli kulüp ve eğitim merkezleri ile bu işi en iyi şekilde yapmak için emek sarf eden Erdem Ayaz’dan danışmanlık hizmeti almakta olan tanınmış kişi sayısı da bir hayli çok. Bunlardan bazıları dünya beyzbol şampiyonu ABD’li CodyBELLINGER, Hawaii adalarından ünlü manken ve modacı Chase CARTER, ABD’li ünlü iş insanı Austin WEISS, Meksikalı Netflix oyuncusu Angela RAMIREZ, Premier lig futbolcularından Nathaniel CHALOBAH ve Ruben LOFTUS.Türkiye’de ise Reynmen ve Mahmut Orhan’ın da yer aldığı birkaç ünlüye danışmanlık hizmeti verdiği aldığımız bilgilerin içinde yer alıyor. 

İşi gereği oldukça fazla seyahat ettiğini ve bundan keyif aldığını belirten Erdem Ayaz, aynı zamanda bu yoğun temponun içinde Antalya’da bulunan büyük bir Eventfirmasında danışmanlık hizmeti vermektedir. Yakın zamanda da inşaat ve tarım sektörüne yönelik atılımlar yapmak planlarının arasında bulunuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Köpek DanışmanıErdem AyazAslan Sayımönce Vatan
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