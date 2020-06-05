ÜNLÜLERDEN IRKÇILIK TEPKİSİ

HABER: NEDRET HOTUN



Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaylara ünlüler de kayıtsız kalmadı. Birçok sanatçı, sporcu ve model sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce tepkisini, "Kırıldık ve tiksinti duyduk. Bu acıyı normalleştiremeyiz" sözleriyle dile getirdi. Pek çok ünlü de Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” ifadesine yer vererek paylaşım yaptı.

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James ‘Nefes alamıyorum’ tişörtüyle fotoğrafını paylaştı.

Naomi Campbell ‘Kelimelerim tükendi. Ölen insanlarımıza üzülmekten bıktım ve yoruldum. Tacize uğrayanlar ve aşağılananlar olarak bu zorlu zamanlarda bir araya gelecebileceğimizi düşündüm, ancak bu corona virüs geniş çaplı ırkçılığı yaymış gibi görünüyor. Nerede bitiyor? Siyahım ve gurur duyuyorum’

Bella Hadid ‘Huzur içinde uyu George Floyd. Bu bitmeli. Görüntüleri izlemek çok zor. Bunun hala yaşanıyor olduğunu düşünmek çok zor. Ama gerçek. Bu polis memuru iğrenç ve korkunç davranışlarından dolayı en yüksek cezayı almalı’

Jessica Alba’nın ‘Gözyaşları ve öfke. Bu durmak zorunda’ şeklindeki paylaşımları da kamuoyunda yankı uyandırdı.

‘2020 Tony Ödülleri’ ise ABD'deki ırkçı cinayete tepki olarak tamamen iptal edildi

‘Tiyatronun Oscar Ödülleri’, Afro-Amerikalı George Floyd’un ırkçı cinayete kurban gitmesi sonucu oluşan tepki atmosferi nedeniyle bu yıl tamamen iptal edildi.

Broadway tiyatrosunda oynanan oyunların değerlendirildiği Tony Ödülleri ile ilgili yetkililerin yaptığı açıklamada, “George Floyd, Ahmaud Arbery, Tony McDade, Breonna Taylor'un anlamsız cinayetleri için hepimiz üzgün ve öfkeliyiz. Toplumumuza nüfuz etmeye devam eden ırkçılık ve adaletsizlikler yüzünden cesaretimizi kırıyor” denildi.

Broadway yetkilileri tarafından ayrıca, “Nefreti, ırkçılığı, adaletsizliği ve bağnazlığı hoşgörmüyoruz. Siyah Amerikalılara karşı devam eden şiddet bağışlanamaz. Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketiyle dayanışma içindeyiz” ifadesi kullanıldı.