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Ünlü Yönetmen Murat Uygur`dan 1,500 Adet Ramazan Kolisi

Yönetmen Murat Uygur, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm Müslümanların bayramını kutladı.

05 Nisan 2022 Salı 16:55
Ünlü Yönetmen Murat Uygur`dan 1,500 Adet Ramazan Kolisi

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Mesajında, Ramazan Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Uygur, bu özel günlerin toplumsal barışın pekişmesi için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Yönetmen Murat Uygur, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramının Tüm Dünyada huzur ve barışın oluşması savaşların olmaması çocukların ağlaması için vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Bu vesileyle ülkemiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini dilerim” dedi.

Yönetmen Murat Uygur, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan bayramında dar gelirli vatandaşlara  1500 yardım kolisi dağıttı

Önce Vatan Gazetesi

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Murat UygurÜnlü Yönetmen Murat Uygur`dan 1500 Adet Ramazan Kolisiönce Vatan
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