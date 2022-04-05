Ünlü Yönetmen Murat Uygur`dan 1,500 Adet Ramazan Kolisi

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İSTANBUL

Mesajında, Ramazan Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Uygur, bu özel günlerin toplumsal barışın pekişmesi için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Yönetmen Murat Uygur, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramının Tüm Dünyada huzur ve barışın oluşması savaşların olmaması çocukların ağlaması için vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Bu vesileyle ülkemiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini dilerim” dedi.

Yönetmen Murat Uygur, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan bayramında dar gelirli vatandaşlara 1500 yardım kolisi dağıttı