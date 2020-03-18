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Ünlü yıldızları güzelleştiren Arife wöhrle artık Türkiye’de

Arife Wöhrle , Almanya’daki başarısını Türkiye’ye taşıyor

18 Mart 2020 Çarşamba 10:39
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Ünlü yıldızları güzelleştiren Arife wöhrle artık Türkiye’de

HABER: DİNÇER KARACALAR

2008’den bu yana Almanya’da güzellik sektöründe büyük başarılara imza atan Arife Wöhrle , geliştirdiği yeni saç bakım markası MADAM ile Türkiye’ye açılıyor. Snoop Dogg, Sarah Harrison, Sophia Vegas, Jenny Frankhauser gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan Wöhrle’nin markası, kadınların vazgeçilmezi olacak.


Cilt bakımı, kalıcı makyaj, microblading ve saç bakımı gibi konularda eğitim alan Arife wöhrle , tamamen yeniden kullanılabilir malzemelerle geliştirdiği sürdülebilir saç bakım markası Madam ile Türkiye’ye açılıyor.
İçerisinde bulunan doğal yağlar, vitaminler, omega yağ asitleri ve keratin ile saç derisi bakımında Türk kadınlarına dipten uca bakım vaat eden Madam, aynı zamanda doğa dostu. İçerdiği avokado yağı sayesinde saçlara yoğun nem sağlarken, CBD yağı ile de saçı güçlendiriyor ve uzamasını destekliyor.


HER SAÇ İÇİN UYGUN BİR ÜRÜN


Uzun yıllardır Almanya’da güzellik sektöründe çalışan Arife wöhrle , yeni ürünü için heyecanlı:
“Almanya'da doğup büyüdüm ve kendi ülkem olan Türkiye’yi çok seviyorum. Burada bir Türk kadını olarak başarılı olmak her zaman hayalimdi. Gururla söyleyebilirim ki bu hayalimi gerçekleştirdim. Güzelliğin sadece dışarıdan değil, aynı zamanda içeriden de geldiğini çok çabuk anladım ve bu yüzden çeşitli alanlarda eğitim aldım. Güzellik alanındaki eğitimlerimin yanı sıra üniversitede işletme bölümü okudum. Tüm bilgi ve tecrübelerimle her saç için uygun bir ürün geliştirdim. Eminim Türk kadınları Madam’ı çok sevecek!”

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.03.2020 10:48
Anahtar Kelimeler:
ArifeWöhrleAlmanyaTürkiyeYıldızCilt BakımıKalıcı MakyajMicroblading Ve Saç Bakımı
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