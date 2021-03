 Ünlü Yazar Sibel Uzun Covid süresince dikkan edilmesi gerekenleri sıraladı

İSTANBUL- Araştırmacı, Yazar kimliğimin dışında, spiritüel konularla ilgili bir eğitmen olarak evrensel enerjileri, frekansları ve yasaları gerçekten bilmek ve doğru yönetmek gerekiyor. Evren'de her şey bir enerjidir. Tüm canlıların titreşim aralığı ve frekans değeri vardır. Farklı titreşimler farklı frekans aralıklarını bize gösterir. Bu frekans megahertz olarak ölçülüyor. Tüm canlıların birbirlerinin frekanslarından etkilendiği kanıtlanmıştır. Onun için her zaman söylerim okuduğunuz, yazdığınız, görüştüğünüz kişilerin enerjilerine dikkat edin diye çünkü gerçekten enerji alanınızı korumayı bilmiyorsanız durum hakikaten vahim hale gelebiliyor. Dikkatinizi şu cümleye vermenizi rica ediyorum, “Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur o gerçeklik size ait olur.”, evet aynen de böyledir. Albert Einstein buna, “fizik” diyor. Canlı-cansız her şey titreşiyor bunun fazlasıyla farkına varalım lütfen. Başımıza gelen olaylar da, her ne olursa olsun, bizim için hayr kapısını görmeye gayret edelim. Her kapının bize açacağı yeni yol tamamen tekâmülümüzün bir parçası ve olasılıklar dâhilinde ki seçkimiz.

Frekansınızı nasıl yüksek tutmanıza dair birkaç önerim olacak sizlere, keyif aldığınız şeyleri yapmaya özen gösterin. Önceliğiniz daima kişisel alanınız da olsun. Sevmek, teşekkür etmek, meditasyon yapmak, doğada yürüyüş yapmak, hoşlandığımız faaliyetleri gerçekleştirmek, dua etmek, adil olmak, cömert olmak, bağışlayıcı olmak, kendine güvenmek, aktif ve çalışkan olmak, şükür ve teslimiyette olmak. Bunlara ek olarak mekânlarınızı arındırın. Bunun için lütfen sadece adaçayı otunu tütsüleme yapın ve esans yağları destek olarak kullanabilirsiniz ve evinizin iş yerinizin frekansını oldukça yukarı alabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarım da, özellikle İnstagram ve Youtube aracılığıyla sıklıkla bu konular üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bazı esans yağların frekans değerlerine bakacak olursak; Gül yağı 320, Günlük 147, Lavanta 118, Alman Papatyası 105, Melisa 102, Sandal Ağacı 96 Nane 78 MHz'dir. Bu esansları buhurdanlıklarla kullanabilirsiniz etkisini ve hafifliğini her zerrenizde Allah'ın izniyle hissedeceksiniz. Unutmayın ki; siz frekansınızı yükselttikçe, etrafınızdaki düşük frekanslar bir bir yok olacak ve gidecektir. Siz yüksek frekansta oldukça covid-19 ve kâinatta ki tüm negatif enerjiler sizden korksun. Sağlıklı ve yüksek frekanslı günler dilerim... Sibel Uzun.

