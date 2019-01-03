Ünlü sunucudan anlamlı hareket

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ünlü sunucu Uğur Arslan, geçtiğimiz gün okulda öğrencilerle buluşarak, anlamlı projeye destek veren isimler arasına katıldı. Projeye Arslan'ın yanı sıra; oyuncular Mine Armağan, Tuğba Tutuğ, Fatih Dağıdır, Baran Taylan Yolalan ve menajer Levent Ünalan'da destek verdi.

Uğur Arslan ve ünlü oyuncular, topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sunucu ve oyuncular, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.



