Ünlü Modacı Yaşama Veda Etti 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Emel Sayın gibi pek çok ünlü isme kıyafet tasarlayan, Türkiye'de kişiye özel kostümün öncülerinden olan usta modacının acı haberini gazeteci Burhan Akdağ sosyal medya hesabından duyurdu.

MODA DÜNYASINI ÜZEN KAYIP

Gazeteci Akdağ, “Modacı Fevziye Çamer, hayatını kaybetmiş...

Çok üzüldüm Allah mekanını cennet etsin.

Geç duyduğum için çok üzüntülüyüm.

Birçok defilesini izlediğim, bir zamanlar çok sık sohbet ettiğim Fevziye ablam yok artık.

Bana göre Türkiye’nin en değerli modacılarından birisiydi.

Birçok sanatçıya Gönül Yazar, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Emel Sayın'a sahne kıyafeti hazırlardı. Yurt dışında düzenlenen birçok moda haftasında kıyafetleri sergilenirdi” şeklinde ifade etti.

Kalplerde Kalacaksın…

Kanser hastalığından vefat eden güzel insan Çamer, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Bizlerde Önce Vatan Gazetesi Ailesi olarak kendisine rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

FEVZIYE ÇAMER KİMDIR?

Fevziye ÇAMER Türkiye'de Haute Couture moda akımının ilk temsilcilerindendir. Yaklaşık 50 yıldır hizmet verdiği moda sektöründe sayısız başarı ve ödül kazanmıştır. Ama en büyük başarısı atölyesinden çıkan mutlu müşterilerinin yüzünde bıraktığı gülümsemedir. Dikişte yarattığı harikalar kısa sürede tüm ilgileri üzerine çekmiştir. Bu titizliğin geri dönüşü ise gerek cemiyet, gerekse de sanat camiasından ünlü isimlerin özel gecelerinde Fevziye ÇAMER'i tercih etmesine sebep olmuştur. Bülent ERSOY, Hülya AVŞAR, Sibel CAN, Emel SAYIN gibi ünlü isimler de Fevziye ÇAMER'i tercih eden ünlülerin sadece bir kısmıdır. Kendi düzenlediği defilelerin yanında Best Model of The World yarışması için de koleksiyon hazırlamakta ve sunmaktadır.