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ÜNLÜ MODACI BAHAR KORÇAN HAYATA VEDA ETTİ

Sezen Aksu’dan Demet Akbağ’a, Tarkan’dan Yonca Evcimik’e ülkemizin ünlü isimlerinin sahne kıyafetlerine imzasını attı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:16
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ÜNLÜ MODACI BAHAR KORÇAN HAYATA VEDA ETTİ

NEDRET HOTUN

BURSA

1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi. Moda Tasarımcıları Derneği’nin  başkanlığını yaptı.  Ünlü modacı Bahar Korçan 57 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabında kendini ‘Düşünür, okur, yazar, çizer, doğayı ve hayvanları çok sever’ cümlesiyle tanımlayan Korçan’ın vedası sosyal medyada geniş yer buldu. 

Bostancı’da büyüyen çocukluğu adalarda ve tekne üstünde geçen Korçan ressam bir babayla iyi dikiş diken bir annenin kızıydı. Vitali Hakko’nun yanında tasarımcılığı öğrendi. Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini 1993 yılında açtı. Eurovion’un ilk kez ülkemizde gerçekleştiği 2004 yılında yarışmanın sunucusu Meltem Cumbul’un kıyafetlerine imza attı. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki defilelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Tarkan gibi ünlü isimlerle opera, bale ve sinema sanatları için de kostümler hazırladı. Günümüzün ünlü modacılarının eğitim aldığı Fashion Lab’ı kurdu. 2014 yılında TRT’de yayınlanan ‘İçimizden Biri’ belgeselinde yıllar önce yazdığı bir şiirin mısralarını seslendirmişti. 

2017 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konulan modacı kızı Lal’den, dostlarından, konsept mağazası Bahar Korçan Stories’deki mesaisinden ve üretmekten hiç vazgeçmedi. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.    

Önce Vatan Gazetesi

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