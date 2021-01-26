Ünlü Kuaför Yakup Minaz ‘Rapunzel Saçı’ Yeniden Moda Yaptı

İSTANBUL- Bahçeşehir’de kendi adını taşıyan salonunda hizmet veren Yakup Minaz, kaynak saç uygulamasındaki başarısı sayesinde yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da güzellik tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medya sitesi Instagram’da 230 bini aşkın takipçisi bulunan Minaz, birbirinden iddialı kaynak saç örnekleriyle ‘Rapunzel saç’ trendini de geri getirdi.

UZUN, CANLI, IŞILTILI SAÇLAR

Önceleri genellikle saçları hacimsiz, seyrek, kısa ve cansız görünen kadınların başvurduğu kaynak saç uygulaması, şimdilerde beline kadar uzun, canlı ve ışıltılı saçlara sahip olmak isteyen tüm kadınlar tarafından tercih ediliyor. Keratin, mikro, boncuk ve tres kaynak gibi farklı kaynak uygulamaları gerçekleştiren Yakup Minaz, kendine has stiliyle de dikkat çekiyor: “Tres kaynak uygulamasını Türkiye’de yaygınlaştırdım ve kendime ait bir stil yarattım. Saça hiçbir zararı olmayan bu yöntem sadece 15 dakikada uygulanabiliyor, muhteşem sonuçlar yaratıyor.”

ELİF HAYVALI