ÜNLÜ KAZAK AYDINI ABAY KUNANBAYEV

MUSTAFA KEMAL SALLI

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV: “ABAY KUNANBAYEV, ÜLKE TARİHİNDE EBEDİ İZ BIRAKMIŞTIR”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasın Jomart Tokayev, bu yıl doğumunun 175. Yılını kutladığımız ünlü Kazak aydını Abay Kunanbayev’i tanıttığı makalesinde özetle şöyle diyordu:

“Abay Kunanbayulı’nın bir bilge, düşünür, şair, eğitimci, yeni millî edebiyatın kurucusu, tercüman, besteci olarak ülke tarihinde ebedî iz bıraktığı kesindir. Bilgenin şiirleri ile kara sözlerine (nasihatlerine) Kazak millî kimlik ve yapısı, yaşam tarzı, dünya görüşü, mizacı, iç dünyası, dini, anlayışı, dili, ruhu yansımış olup daha sonra Abay Dünyası adını bulan eşsiz olgu meydana gelmiştir.”

“…Ulusumuzun Lideri Nursultan Nazarbayev’in “Geleceğe Doğru Yol: Manevi Yenilenme” adlı makalesinde toplumsal zihniyeti tekrar canlandırmanın önemi hakkında yazıldı. Millî zihniyeti koruma ve onu zamanla uygun hâle getirme devlet düzeyinde öneme sahip meseleye dönüştü. Zira zihniyeti canlandırmakla XXI. yüzyılda ülkemizi hızlı bir şekilde geliştirmek mümkün olabilecektir.

Bu konuda Abay mirasının çok yarar sağlayacağını düşünüyorum. Yüce şairin eserleri günümüzde de önemini kaybetmiş değildir. Abay’ın düşünce ve tezleri hepimiz için her zaman manevi besin olabilecek niteliktedir.

Bundan dolayı milletimizin manevi yenileme işinde Abay’ın eserlerini temel alarak verimli kullanma konusunu bir daha düşünce eleğinden geçirmesi gerekmektedir.”

“…Elbası Nazarbayev’in “Dönemler değişerek dünyanın şekli değişse de halkımızın Abay’a karşı duyduğu sevgi değişmeyecek, aksine zaman geçtikçe büyüklüğünün bilinmeyen yönlerini ortaya çıkararak yeni sırlarıyla beslenecektir.

Abay, milleti ile ebediyen birlikte yaşayacak, yüzyıllarca Kazak ülkesini ve milletini zirvelerin doruklarına çıkarmaya devam edecektir” ibretli sözleri şair mirasının ebedî vasiyet olarak değerlendirildiğini net göstermektedir.

Abay’ın eserlerine dikkatle bakacak olursak onun daima halkının ve yurdunun ilerlemesini, gelişmesini can-ı gönülden arzuladığını, bunun öğüt ve nasihatini yaptığını fark ederiz. Gelişmenin temelinin eğitim ve bilimde bulunduğu herkese malumdur. Abay, Kazak milletinin durmadan okumasını, öğrenmesini her şeyiyle istemiştir. “Bilgin olmadan övünme” diyerek eğitim görmeden başarılara ulaşmanın mümkün olmadığını belirtir. “Bilgiyi satarak mal ve mülk arayacak değiliz” görüşünü ileri sürerek halkın ve ülkenin zengin olması için eğitim görmesi, bilimi öğrenmesi gerektiğine dikkatleri çeker. Yüce Abay’ın “Çıkar düşünme, şerefini düşün. Fazlasını öğrenmeye gayret et” tezini bu açıdan anlamamız gerekmektedir.

Bu tezler şimdi de çok günceldir. Hatta eskisinden daha da önemlidir. Zira ХХІ. Yüzyıl’daki bilimin amacının zirvelere çıkmak, büyük başarılar için çabalamak olduğuna şahit olmaktayız.”

ABAY KUNANBAYEV, DOĞUMUNUN 175. YILINDA ANKARA’DA ANILDI

“2020 - Abay Kunanbayev Anma Yılı” çerçevesinde TÜRKSOY, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı, Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçiliği ve TRT AVAZ televizyonu işbirliğinde Açılış Konseri gerçekleştirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un evsahipliğinde TRT Arı Stüdyosu’nda gerçekleştirilen konsere Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliyev, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Eldos Ramazanov, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu, TRT AVAZ Koordinatörü Sedat Sağırkaya, Türk Dünyası kültür, sanat ve edebiyat çevrelerinin temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Abay Kunanbayev’in doğumunun 175. Yılı etkinliğinin açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, TÜRKSOY’un 2020 yılını anma yılı ilan ettiği Abay’ı anmak üzere yapılan ve yapılacak olan her bir etkinliğin, bu büyük Türk bilgesinin daha yakından tanınmasına ve daha iyi anlaşılmasına yardımcıolacağını söyledi.

Genel Sekreter Kaseinov, “Abay’ın dünya edebiyatındaki yerini Cengiz Aytmatov şöyle belirliyor; ‘Avrasya ölçeğindeki yüce şahsiyet Abay sayesinde hayatımızı ölçüyor, tarihimizi tartıyoruz.’ Abay, dünyayı bir göle, zamanı esen yele ve zaman yelinin dünya gölünde oluşturduğu dalgaları ise insanlığa benzetmişti. İlk dalgaları ağabey, sonraki dalgaları ise kardeşler olarak betimlemişti. O, ulu insan bizim ağabeyimiz olduğu için, bize öncülük ettiği için mutluyuz, gururluyuz, hoş bahtız. Adı daima yaşasın, hoş sedası gök kubbede her zaman çınlasın…” dedi.

BÜYÜKELÇİ SAPARBEKULİ: “ABAY, KAZAK HALKININ YOL GÖSTERİCİ YILDIZI OLMUŞTUR”

Konuşmasında, Abay’ın, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında yaşamış olan milli bilgin, düşünür, şair, eğitimci, yeni ulusal edebiyatının kurucusu, tercüman ve besteci olduğunu kaydeden Büyükelçi Abzal Saparbekuli, Kazak halkının varlık, egemenlik ve ilerleme ülküsünün yol gösterici yıldızı olduğunu kaydetti. Saparbekuli, “Büyük şair ülkemizin tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır. Onun şiirlerinde ve kara sözlerinde ulusal kimliğimiz, yaşantımız, dünya görüşümüz, karakterimiz, canımız, dilimiz, dinimiz, ruhumuz vücut bulmuştur. Abay hem halkını çok seven, hem de eleştiren bir yazar ve şair. Kazakların tüm kötü vasıflardan uzak durmasını ve iyi hasletlerle, faziletle iç içe yaşamasını hayal etmiş, öğütlemiştir” dedi.

ELDOS RAMAZANOV: “ABAY, DOĞUMUNUN 175. YILINDA TÜM TÜRK DÜNYASI’NDA ANLACAK”

Yaptığı konuşmada, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Abay hakkındaki “Halkımızın güçlü olmasını, büyümesini ve gelişmesini isteyen her vatandaş Abay’ı okusun, Abay’a kulak versin” sözlerini hatırlatan Bakan Yardımcısı Eldos Ramazanov, Abay’ın doğumunun 175. yıldönümüne ithafen Ankara’da düzenlenen gecede olmaktan onur duyduğunu belirtti. Ramazanov, 2020 yılında Kazakistan ve diğer ülkelerde, Abay’ın doğumunun 175. yıldönümü kapsamında eğitim, edebiyat, kültür - sanat alanında birçok çalışma ve etkinlik düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından şef Yerbolat Ahmedyarov’un (Kazakistan) yönettiği Cumhurbaşkanlığı Senfonik Orkestrası eşliğinde sahne alan Türk Dünyası sanatçıları Eleonora Mustafayeva, İlham Nazarov (Azerbaycan), Yerlan Rıskali, Zarina Altınbayeva, Şahimardan Abilov, Raushan Beskembirova, Klara Tulenbayeva, Talgat Mussabayev (Kazakistan), Telek Naimanbaev (Kırgızistan), Feruza Yusupova (Özbekistan), Levent Gündüz, Serkan Kocadere (Türkiye) ve İgor Podgoreanu (Moldova, Gagavuz Yeri), Abay Kunanbayev’in sevilen şarkılarını icra ettiler.

Etkinlik çiçek, plaket takdimi ile günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.