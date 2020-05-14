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Ünlü İnfluencer  

Sosyal medya da gördüğü makyaj videolarından etkilenip üç yıl önce ben de yaparım diyen evli ve iki çocuk annesi İzmirli Münhan Çınar, şimdilerde paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni oldu. On binlerce takipçi sayısına ulaşan Çınar, kazandığı paranın bir kısmını da korona virüs salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:12
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Ünlü İnfluencer  

HABER: DİNÇER KARACALAR


MÜNHAN ÇINAR SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

Sosyal medya da gördüğü makyaj videolarından etkilenip üç yıl önce ben de yaparım diyen evli ve iki çocuk annesi İzmirli Münhan Çınar, şimdilerde paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni oldu. On binlerce takipçi sayısına ulaşan Çınar, kazandığı paranın bir kısmını da korona virüs salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 

Sosyal medyanın yeni fenomeni Münhan Çınar, ürettiği ve paylaştığı videolar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olduktan sonra birçok dergide ve freelance çekimler yaptı. Kendi oğlu olduğunda mesleğini yavaşlatmak zorunda kalan Çınar evde kendine uğraş ararken üç yıl önce sosyal medyada çok izlenen ve beğenilen videolara denk gelip bu videolardan daha güzelini çekeceğine inanıp işe koyuldu. Telefonunu kurup makyaj malzemelerini alıp makyaj yapmaya başlayan Münhan Çınar kısa sürede çok ilgi gördü.

 Çektiği videolar ile bir anda takipçi sayısını artıran Münhan Çınar paylaşımlarını genişleterek sadece makyaj değil moda ve stil önerileri de ekledi. Kızının da doğmasıyla hesabının şenlendiğini belirten Çınar, “şu an hesabım için çocukları olan bir kadın hesabı diyebilirim, hem çocuklar, hem makyaj, hem moda, hem güncel, hem yemek tarifleri, dekorasyon önerileri, yani o an içinde bulunduğum durum ne ise onu paylaşıyorum.

Takipçilerimle iletişimim çok iyi, çok seviyorum onları, çok fazla vermeye çalışıyorum, çocukların ayakkabısının içine hangi çorabın rahat olduğundan, hangi rujumun kaç saat kalıcılık sağladığına kadar tüm deneyimlerimi paylaşmak istiyorum, 1 kişiye bile faydam dokunursa ne mutlu bana.”




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Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaMakyajVideoMünhan çınarMedya Fenomeni
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