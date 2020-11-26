Ünlü dokuma sanatçısı Fırat NEZİROĞLU Şile Bezini dünyaya tanıtacak

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

İstanbul’un tek coğrafi işaret ürünü olan Şile Bezi, ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ile yepyeni bir projeyle dünyaya tanıtılacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında , İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve Şile Belediyesi tarafından geliştirilen bu çok özel proje kapsamında, köylerde dokuma tezgahlarında üretilen; kadınların el emeği, göz nuru ve geçimlerinin bir parçası olan Şile Bezi, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ile güncelleştirilerek, yepyeni bir koleksiyona dönüşüyor.

Unutulmaya yüz tutan dokuma teknikleri Fırat Neziroğlu tarafından verilecek eğitimle kadınlara öğretilecek ve istihdam yaratılacak

Şile İlçesinin tarihsel hafızasında özel ve benzersiz bir yeri olan Şile Bezi geleneksel dokuma formlarını koruyarak geleceğin yeni nesil dünya düzeninde yerini alacak çok özel bir forma dönüşecek. Köylerde kadınlara 18 ay boyunca verilecek eğitimlerle öğretilecek dokuma teknikleri ile kadın istihdamı yaratılacak proje için bilgi aldığımız sanatçı Fırat Neziroğlu “ Bu proje için çok heyecanlıyım. Köylerde kadınlarımızın elinde büyük emekle şekillenen Şile Bezini yepyeni dokunuşlarla koleksiyona dönüştürmek, dünyaya yaratıcı bir endüstri argümanı olarak sunmak istiyoruz. Gelenekseli güncele taşımak ve dünyaya tanıtmak en büyük dileğimiz. Bir yandan unutulmaya yüz tutan teknikleri kadınlara öğreterek istihdam yaratacağız diğer yandan güncellenen tekniklerle koleksiyona dönüşecek bu emekleri dünyaya sunma fırsatı yakalayacağız .Bu çok özel hikayeyi anlattığımız İngilizce Türkçe bir sanat videosu ile dünyaya açılacağız“ diyor.

Proje: Şile Belediyesi “Şile Ağıtı-Fırat Neziroğlu”

Proje Sahibi: Şile Belediyesi Adına İlhan Ocaklı, Belediye Başkanı

Yapım: İntersis Ajans

Senaryo: Demet Aydın

Yapım Koordinatörü: Anıl Yülek

Yönetmen: Erdem Eryılmaz

Kurgu:Erdem Eryılmaz

Fotoğraf : Şafak Güven