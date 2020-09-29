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UMUDUM OLUR MUSUN?

Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmaları ve hayırseverliğiyle isminden sıkça söz ettiren İş insanı Erdoğan Uludağ tarafından kurulan ‘Umudum Olur musun’ derneği faaliyetlerine başlıyor.

29 Eylül 2020 Salı 12:46
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UMUDUM OLUR MUSUN?

HABER: HABİB BABAR

Bazı basın yayın organları tarafından kendisine Robin Hood yakıştırması yapılsa da bu sıfatı şiddetle reddeden Erdoğan Uludağ, toplumun hemen her kesiminden ihtiyaç sahibi insanlara destek olması ile tanınıyor. Kurdukları dernekle insanların yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Uludağ,amaçlarının, insanlara destek olmanın yanı sıra desteğe ihtiyaç duymayan nesillerin yetişmesi için projeler üretmek olduğunu söyledi.Uludağ, özellikle kadın ve çocuk haklarının toplum da yerleşmesi için çaba göstereceklerini açıkladı.


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.09.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
HayırseverDernekİş Insanı Erdoğan UludağUMUDUM OLUR MUSUN
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