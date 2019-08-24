ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ’nde Değişime Kalbini Aç! 

NEVAL KÜTÜK

16 yıldır gelenekselleşen ve her ay ülkemizin eşsiz doğal yörelerinde gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Festivallerinin Eylül ayı durağı Abant Gölü kıyıları. Natürel bir haftasonu geçirmek; doğayla iç içe nefes, biyoenerji, farkındalık çalışmaları yapmak; stresi, öfkeyi, korkuyu, depresyonu hayatınızdan çıkarıp atmak için harika bir etkinlik. Doğal “değişim teknikleri”yle tanışacak, bulunmaz bir haftasonu molasında yenileneceksiniz!

“Değişime Kalbini Aç” temasıyla hazırlanan festival, “en değerli” kendinizi ve hayatınızı değiştirme gücünün ellerinizde olduğunu farketmeniz için düzenleniyor. O tatlı değişim hevesini, doğanızdaki muazzam gücü ve kararlılığı yakalayacaksınız! Değişim Uzmanları diyor ki: İyileşmek, yenilenmek, değişmek ve mutlu olmak için tek yapmanız gereken sadece değişime kalbinizi açmak ve kendi doğanızın muazzam gücünü doğru yönetmek.

Abant gölü milli parkındaki etkinlikte “değişim teknikleri”ni uyguladıkça, otların üstünde çıplak ayak yürüyüp, yuvarlanmak, dingin göl manzarasında yeniden ve yeniden değişime kalbinizi açmak isteyeceksiniz. İster ailenizle ister özgürce tek başınıza! Çayır, çimen, göl, çam ormanları, bol oksijen ve sağlıklı bir mutfak eşliğinde. Kaçırmayın!

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi Çalışmaları:

Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak, farkındalığı yükseltmek için!

Değişim Programları

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi

Festivalin zirvesi harika bir interaktif söyleşide tüm sorulara cevaplar var!

Hemen Her Konuda, Değişime ve Gelişime yönelik kitaplar

Coşkuyla Katılabileceğiniz Dans Gösterileri

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Program Detayı:

21 Eylül Cumartesi

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması - Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

14:00 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması - Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterileri

20:00 İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar

22 Eylül Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması - Saf Sevginin Geliştirilmesi

Festivale aileniz, iş arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da bireysel olarak rahatlıkla katılabilirsiniz. Etkinlik Abant Gölü kenarında, 5 yıldızlı konforlu bir otel ve göl kıyısında gerçekleşiyor.

Kayıt ve detaylı bilgi için

www.festivalbudur.org

T. 0 533 251 75 83 - 0 545 502 55 25 – 0535 695 00 26

[email protected] , facebook / festivalbudur.org ,

instagram / festival_budur, twitter /festival_budur



Bülten Hakkında Bilgi:

Elçin Erener 0532 284 17 90

elcinerener @gmail.com