Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104069
ALTIN
270.063
DOLAR
5.7694
STERLİN
7.4047
EURO
6.3614
Çizgi film ‘Kuzucuk’ ilk kez Türkiye’de
Çizgi film ‘Kuzucuk’ ilk kez...
Bakıcı şiddetinden tedirgin olan ailelere çözüm önerisi
Bakıcı şiddetinden tedirgin olan ailelere...
Merakla başladığı sporda dünya şampiyonu oldu
Merakla başladığı sporda dünya şampiyonu...
Prof. Dr. Baturay: Tablet İngilizce öğrenimini kolaylaştırıyor
Tablet İngilizce öğrenimini kolaylaştırıyor
Diyabet hastalığı ayakları vuruyor
Diyabet hastalığı ayakları vuruyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ulugöl’de sonbahar güzelliği

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yer alan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.

Ulugöl’de sonbahar güzelliği

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yer alan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl’de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.

12 Kasım 2019 Salı 12:10
5 Okunma
Ulugöl’de sonbahar güzelliği

ORDU - Manzarasıyla beğeni toplayan göl, ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl kıyısında yürüyüş yapanlar, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Ulugöl’ün Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Yılda 100 bine yakın yerli ve yabancı turist gölü ziyaret ediyor. Ulugöl, Türkiye'nin en önemli ve en güzel tabiat parklarından biri. Yıllardır burayı tanıtmak için yatırım yapıyoruz. Belediyemizin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün de yapım işleri devam ediyor. Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz. Bütün çabamız gelen yerli ve yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamak” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulugöl’de Sonbahar GüzelliğiOrdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı
Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı
Bakıcı şiddetinden tedirgin olan ailelere çözüm önerisi
Bakıcı şiddetinden tedirgin olan ailelere çözüm önerisi
GELECEĞE NEFES FİDAN DİKME KAMPANYASINA ‘’ NİHAT İLİKCİOĞLU’na KATILIM BELGESİ" TAKDİM EDİLDİ
GELECEĞE NEFES FİDAN DİKME KAMPANYASINA ‘’ NİHAT İLİKCİOĞLU’na KATILIM BELGESİ" TAKDİM EDİLDİ
BU ÇEŞMEDEN EN GÜZEL SAHİLLER AKIYOR: ÇEŞME
BU ÇEŞMEDEN EN GÜZEL SAHİLLER AKIYOR: ÇEŞME
Kalp nakli bekleyen Esila'nın çağrısına Çaykur Rizespor'dan destek
Kalp nakli bekleyen Esila'nın çağrısına Çaykur Rizespor'dan destek
Ata'nın huzuruna çıkmak için 630 kilometre pedal çevirecekler
Ata'nın huzuruna çıkmak için 630 kilometre pedal çevirecekler
Reyhan öğretmen, görmeyen öğrencisine ışık oldu
Reyhan öğretmen, görmeyen öğrencisine ışık oldu
Dalgıçlar ölü caretta caretta görüntüledi
Dalgıçlar ölü caretta caretta görüntüledi
NG HOTELS’DE ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU
NG HOTELS’DE ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans