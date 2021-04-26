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Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların Aksaray molası

Türkiye'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, Aksaray'da Mamasın Barajı ve Hırkatol köyü sazlıklarında mola verdi. Kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitmek üzere tekrar kanat çırpan flamingoların yolculuğu, görsel şölen oluşturdu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:31
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Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların Aksaray molası

AKSARAY - Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü'ne göç eden flamingolardan bazıları, bu yolculuk sırasında Mamasın Barajı ve Hırkatol köyü sazlığında mola verdi. Bu anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Flamingoların fotoğrafları çekmek için bölgeye gelen Fahri Tunç, "Tuz Gölü'nün misafirlerinin Aksaray’ın sulak alanlarına gelmeleri biz fotoğraf tutkunlarını heyecanlandırdı. Sazlıklarda flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik" dedi. 

Flamingolar ise bir süre mola verdikten sonra kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitti. 

'TUZ GÖLÜ, EN ÖNEMLİ KULUÇKA ALANI'

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, "Tuz Gölü dünyada flamingoların en önemli kuluçka ve beslenme alanı. Su seviyesinin 1 metreyi geçmemesi, tuzlu ve acı su olması nedeniyle içindeki besinler itibarıyla flamingolar için bulunmaz bir yer. Biz buna habitat diyoruz. Bu alanlarda dünyada sayılı olarak var. Türkiye’de ise doğal olan tek alan Tuz Gölü'dür. Şu an için değil geçmiştin bu yana böyle. Biz yeni araştırmalarımızla bunları belirtmeye çalışıyoruz. Bunları belirtmenin yanında bu flamingoları korumak da çok önemli. Yaşam alanı için Tuz Gölü'nü seçmelerinin en büyük nedenlerinden birinin de insandan ve yabani hayvanlardan uzak olması, flamingoların tuz gölüne gelmesine sebeplerden biridir. Bunun yanında insan faktörünün azalması flamingo sayılarını artırıyor. Geçen yıl beklentilerimizin üzerinde flamingo sayısına ulaştık. Bu yıl da bunun üzerinde beslenmek ve üremek için Tuz Gölü havzasına gelmeye başladılar" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 26.04.2021 11:34
Anahtar Kelimeler:
Tuz GölüFlamingolarAksaray
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