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Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor. Gölü gezmeye gelenler, gün batımının eşsiz görüntüsünü fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştiriyor.

Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor. Gölü gezmeye gelenler, gün batımının eşsiz görüntüsünü fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştiriyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:39
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Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu

KONYA - Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukta flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından 'flamingo cenneti' olarak biliniyor.

Gölün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarındaki bölümü ise yerli ve yabancı turistlere ziyaret olanağı sağlıyor. Ziyaretçiler gölün sığ olması nedeniyle çıplak ayakla suyun içinde gezme olanağı buluyor. Gün batımında ise doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor. Gölü gezmeye gelenler, gün batımının eşsiz görüntüsünü fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştiriyor.

DHA

Son Güncelleme: 06.06.2019 03:51
Anahtar Kelimeler:
Doğal Fotoğraf StüdyosuTuz Gölü
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