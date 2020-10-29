TÜRKÜLERİMİZ; SEVGİ ÜZERİNE BİR TÜRKÜ!

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN
- TÜRKÜLERİMİZ, türlü ezgilerle söylenen, halkımızın duygularını, düşüncelerini, sevgilerini, sevinçlerini, hüzünlerini, hasretlerini, kahramanlıklarını, inançlarını, dünya görüşünü anlatan eserlerdir.
Sözleri ve ezgileri belli olmadığı(anonim) gibi bilinenleri de vardır.
Kuşaktan kuşağa , yöreden yöreye yüzyıllardan beri çeşitli kalıp, usul ve türlerde söylenegelmektedir( yakılmaktadır).
- TÜRKÜLERİMİZİN tarihi çok eskidir. Şamanizmden beri bilinmektedir.
İslamiyet öncesi gök tanrılarına, toy (düğün), şölenlere, ağıtlara, yaslara (yuğ), kahramanlıklara, ayinlere türküler eşlik etmiştir.
- Orhun yazıtlarında, Dede Korkut öykülerinde, Manas Destanında kopuz, dombıra eşliğinde türkülere yer verilmiştir.
- Aşık Paşa, Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu, Erzurum’lu Emrah, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu İslamiyet döneminin önemli ozanlarındandır.
- Cumhuriyet dönemi ozanları arasında Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif, Aşık Daimi, Nesimi Çimen ve daha yüzlerce. ozanımız vardır.
- TÜRKÜLERİMİZDE SEVGİ TEMASI YOĞUN İŞLENMİŞTİR.
İnsan, doğa ,hayvan sevgisi üzerine pek çok eder sayılabilir.
Neşet Ertaş bir eserinde;
“YÜZÜN GÜZELLİĞİ, ÖZÜN COŞKUSU,
İNSANI VAR EDEN SEVGİDİR SEVGİ.
O DOSTUN CEMALİ, YÜREK TUTKUSU.
GÖNÜLÜ YAR EDEN SEVGİDİR SEVGİ...”
Sevgiyi çok iyi tanımlar.
SON SÖZ: Yüreklerinizde sevgi asla tükenmesin.
Daima seven ve sevilen olmanızı dilerim.
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