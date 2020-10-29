TÜRKÜLERİMİZ; SEVGİ ÜZERİNE BİR TÜRKÜ!

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

- TÜRKÜLERİMİZ, türlü ezgilerle söylenen, halkımızın duygularını, düşüncelerini, sevgilerini, sevinçlerini, hüzünlerini, hasretlerini, kahramanlıklarını, inançlarını, dünya görüşünü anlatan eserlerdir.

Sözleri ve ezgileri belli olmadığı(anonim) gibi bilinenleri de vardır.

Kuşaktan kuşağa , yöreden yöreye yüzyıllardan beri çeşitli kalıp, usul ve türlerde söylenegelmektedir( yakılmaktadır).

- TÜRKÜLERİMİZİN tarihi çok eskidir. Şamanizmden beri bilinmektedir.

İslamiyet öncesi gök tanrılarına, toy (düğün), şölenlere, ağıtlara, yaslara (yuğ), kahramanlıklara, ayinlere türküler eşlik etmiştir.

- Orhun yazıtlarında, Dede Korkut öykülerinde, Manas Destanında kopuz, dombıra eşliğinde türkülere yer verilmiştir.

- Aşık Paşa, Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu, Erzurum’lu Emrah, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu İslamiyet döneminin önemli ozanlarındandır.

- Cumhuriyet dönemi ozanları arasında Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif, Aşık Daimi, Nesimi Çimen ve daha yüzlerce. ozanımız vardır.

- TÜRKÜLERİMİZDE SEVGİ TEMASI YOĞUN İŞLENMİŞTİR.

İnsan, doğa ,hayvan sevgisi üzerine pek çok eder sayılabilir.

Neşet Ertaş bir eserinde;

“YÜZÜN GÜZELLİĞİ, ÖZÜN COŞKUSU,

İNSANI VAR EDEN SEVGİDİR SEVGİ.

O DOSTUN CEMALİ, YÜREK TUTKUSU.

GÖNÜLÜ YAR EDEN SEVGİDİR SEVGİ...”

Sevgiyi çok iyi tanımlar.

SON SÖZ: Yüreklerinizde sevgi asla tükenmesin.

Daima seven ve sevilen olmanızı dilerim.