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Türkiye’de insanların en çok korktuğu konular araştırıldı

06 Ocak 2022 Perşembe 16:06
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Türkiye’de insanların en çok korktuğu konular araştırıldı

İSTANBUL - 2021 pandemi, doğal afetler, küresel ekonomik kriz ve birçok konuda tüm dünyanın sınandığı bir yıl oldu. Araştırma şirketi Areda Survey, günlük kaygıların arttığı bu dönemde, Türkiye’de insanların en çok korktuğu başlıkları belirledi. Araştırmada katılımcılara “En büyük korkunuz nedir’’ sorusu yöneltildi ve yüzde 51,8 ile ‘sevdiklerimi kaybetmek’ cevabı ilk sırada yer aldı.

Areda Survey, Türkiye’yi temsil eden 1100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’de insanların sırasıyla en çok korktuğu diğer başlıklar ise; yüzde 13 ile günaha girmek, yüzde 9,4 ile yoksul kalmak, yüzde 8,2 ile iftiraya uğramak, yüzde 4,3 ile doğal afetler sebebiyle zarar görmek ve yüzde 3,6 ile başarısızlık olarak sıralandı.

YÜZDE 51,8 ORANI İLE İNSANLAR SEVDİKLERİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Araştırmaya göre, Türkiye’de insanların en çok korktuğu konuların başında yüzde 51,8 oranı ile “sevdiklerini kaybetme” korkusu geliyor.

Uzmanlara göre olumsuz düşüncelerin temelinde genellikle insanların içinde gelişip büyüyerek hayatlarını kontrol altına alan korkuları yatıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Insanların En çok Korktuğu KonuTürkiye
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