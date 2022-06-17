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TÜRKİYE YOGA ASANA YARIŞMASI’NIN SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen Türkiye Yoga Asana Yarışması, 12 Haziran 2022 Pazar günü saat 13.00’da İstanbul’daki Şişli Yayla Spor Salonu’nda çok geniş bir katılımla gerçekleşti.

17 Haziran 2022 Cuma 15:20
TÜRKİYE YOGA ASANA YARIŞMASI’NIN SONUÇLARI BELLİ OLDU!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Yarışmaya farklı yaş gruplarından 35 adet sporcu katıldı. Uluslararası Yoga Spor Federasyonu (IYSF) şemsiyesi altında uluslararası yoga yarışmaları kurallarına göre düzenlenen yarışmada ULUYOF’un tecrübeli hakemleri görev aldı. Sporcular performanslarını kendilerine tanınan süre içinde ULUYOF’un web sitesindekiduruş listesindeyer alan altı duruşu seçerek, kendi belirledikleri sıralama doğrultusunda sergilediler. Yarışmaya katılım, hem sporcular hem de seyirciler için tamamen ücretsizdi.

Yetişkin kadınlar kategorisinde birinci olan sporcu Nava Nur Tüzüner, ikinci Selva Arı, üçüncü Çiler Karataş, yetişkin erkekler kategorisinde birinci İsa Kaya, ikinci Orkun Tolun, üçüncü Ahmet Yusuf Kılıç, 50+ kadınlarda birinci Serpil Gökhan, ikinci Neslihan Özkan, üçüncü Aysel Çağlayan, 50+ erkeklerde birinci Aytaç Akbaş ve ikinci Ercüment Şirin oldu.

9-11 yaş arası kızlarda birincilik Ezgi Ceren Egesoy’un olurken, 9-11 yaş arası erkelerde Deniz Gümüş’ün, 12-14 yaş arası erkeklerde Kuzey Gümüş’ün ve 15-17 yaş arası kızlarda ise İkra Buse Şeker’in oldu.

Ulusal Yoga Federasyonu temel amacını; yoga yarışmalarını düzenlemek, bu çerçevede yoga sporcularını, hakemlerini ve koçlarını yetiştirmek olarak tanımlıyor.  ULUYOF aynı zamanda gönüllü ve halka açık yoga çalışmaları da yapıyor.

ULUYOF yetkilileri, altı senedir yoga yarışmaları düzenlediklerini, bu yarışmaların bilinen anlamda kıran kırana yarışmalar olmadığını vurguluyor. Ana hedeflerini ise sporcuların öncelikle kendilerini geliştirmesi, diğer sporcuları takdir etmesi, coşmak, eğlenmek ve yoga yapmayan kişilerin ilgisinin yogaya çekilmesi olarak sıralıyorlar. Bu yarışmalara katılan herkesin kazanan olduğuna dikkat çekiyorlar.

Yoga yarışmalarında kurallar bir sınırlandırıcı olarak değil, bir düzen oluşturmak için kullanılıyor. Yetkililer her geçen gün yarışmalardaki katılımcı ve izleyici sayısının arttığını belirterek, her yaş grubundan herkesi sağlıklı ve mutlu bir yaşam için yoga sporunu uygulamaya ve bundan sonraki süreçlerde gerçekleşecek olan yarışmalara katılmaya davet ediyorlar.

www.uluyof.org

Bülten bilgi iletişim: 0543 301 0327

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ULUYOFTürkiye Yoga Asana YarışmasıUlusal Yoga Federasyonu
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