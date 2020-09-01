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Türkiye'nin şampiyon atları, bal ve pekmez ile yetiştiriliyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan birçok at çiftliğinde şampiyon atlar yetiştiriliyor. Bölgenin ilkim şartları, arazinin düz olması ve çok fazla ayrık otu bulunması dolayısıyla çiftliklerin bu alana kurulduğunu belirten Murat İpek, şampiyon atları bal ve pekmez gibi ürünlerle beslediklerini kaydetti.

01 Eylül 2020 Salı 09:56
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Türkiye'nin şampiyon atları, bal ve pekmez ile yetiştiriliyor

KONYA - Ereğli ilçesi, iklimi, geniş ve düz arazileri ile çiftlik sahiplerinin tercihlerinin başında yer alıyor. Bölgede bulunan çok sayıda at çiftliğinde birbirinden değerli, şampiyon olmuş veya şampiyonluk adayı atlar yetişiyor. Babası Hacı İpek'in 60 yıldır atlarla uğraştığını ve bu uğurda bir ömür geçirdiğini belirten Murat İpek, kendisinin de 5 yaşından beri atların içinde büyüdüğünü söyledi. İpek, at yetiştiricilerinin özellikle neden Ereğli ilçesini seçtiğini ise "Ereğli'de at çiftliklerinin çok olmasının nedeni ikliminin elverişli olması. Bunun yanında buranın oksijen miktarı diğer bölgelere göre daha iyi olması atların burada yetiştirilmesinde en büyük sebep. Geniş ve yeşil alanların olması, suyun bol olması da atların burada yetiştirilmesinde çok büyük etken" diyerek, anlattı. 

'ÇOK İYİ BESLİYORUZ'

Bölgede çokça yetişen ayrık otunun da at yetiştiriciliğinde önemli yeri olduğu belirten İpek, "Ayrık otu atlar için çok önemli bir besin. Vitamin içeriği var. Zengin bir şekilde atları besleyici özelliğe sahip. At besiciliğinde bu otun yeri çok büyük. Bu ot bu bölgede çok daha fazla yetişiyor" diye konuştu.

Gazi Koşusu'nda yarışacak atlarının da olduğunu belirten Murat İpek, atların gerekli enerjiyi alabilmesi için enerji içeren ürünlerle beslediklerini söyledi. İpek, "Ankara'da koşan atımız var. Kışın Adana'ya geçiyoruz, orada koşu var. İstanbul'da koşacak atımız var. Gazi Koşusu'nda yarışacak atımız var. Atlara sadece kuru yulaf değil kuruttuğumuz meyvelerden üzüm, pekmez bal, bahçemizdeki erik, elma, kiraz, şeftali gibi ürünlerden veriyoruz. Bizim yemediklerimizi neredeyse onlar yiyor. Hatta goji berry (kurt üzümü) bile veriyoruz. Enerjiye ihtiyaçları oldukları için onların beslenmelerine çok dikkat ediyoruz. O enerjiyi de beslenmeleriyle karşılıyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz" dedi. 

DHA

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