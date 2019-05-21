Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
85310
ALTIN
248.292
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.7122
EURO
6.7481
Azeri heykeltıraşın eserleri, Türkiye'nin dört bir yanında
Azeri heykeltıraşın eserleri, Türkiye'nin dört...
Obeziteye karşı haftada 5 gün 45 dakika tempolu yürüyüş
Obeziteye karşı haftada 5 gün...
Dünya şampiyonu kickboksçuya memleketinde coşkulu karşılama
Dünya şampiyonu kickboksçuya memleketinde coşkulu...
Yeni sistem, beceri ilgi ve yetenekleri geliştirecek
Yeni sistem, beceri ilgi ve...
Washington Bay Atlantic University’de mezuniyet heyecanı!
'En iyi üniversiteler arasında olacağız'

Türkiye'de Tedavi Olabimesi İçin Fas'ta Yardım Seferberliği...

Üçüncü evre akciğer kanseri teşhisi konulan Faslı hasta Türkiye’de şifa buldu. Bakkar Muhhamed Elmam,” Türk doktorlara çok güveniyordum. Yakınlarım burada tedavi olabilmem için yardım topladı. İyileşmiş olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum.” dedi.

Türkiye'de Tedavi Olabimesi İçin Fas'ta Yardım Seferberliği...

Üçüncü evre akciğer kanseri teşhisi konulan Faslı hasta Türkiye’de şifa buldu. Bakkar Muhhamed Elmam,” Türk doktorlara çok güveniyordum. Yakınlarım burada tedavi olabilmem için yardım topladı. İyileşmiş olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum.” dedi.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
12 Okunma
Türkiye'de Tedavi Olabimesi İçin Fas'ta Yardım Seferberliği...

HABER: DİNÇER KARACALAR

Akciğer kanserine yakalanan Faslı hasta şifayı Türkiye’de buldu. Yakınlarının yardım toplayarak tedavi için Türkiye’ye gönderdikleri Bakkar Muhammed Elmam,” Türk doktorların başarısı bizim ülkemizde çok konuşuluyor ve biz onlara çok güveniyoruz. Hastalığımı öğrendiğimde Türkiye’de tedavi olmak istediğimi söyledim. Maddi durumum buna elvermediği için yakınlarım seferber oldu. Yardım toplayarak beni ülkenize gönderdiler. Önce onkolojik tedavim yapıldı ardından da ameliyat oldum. Göğsümden dışarıya taşan çok büyük bir kitlem vardı ve başarıyla alındı. Çok mutluyum. Ailemle birlikte ülkeme sağ sağlim döneceğim için şükrediyorum. Türk doktorları ile gurur duyuyorum hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.  

Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Hasta bize geldiğinde sol göğüs kafesinin üst- ön kısmında yaklaşık 9-10 santim çapında akciğer kaynaklı göğüs duvarını tutan ve dışarıdan da görülebilen bir kitle vardı. Birinci ve ikinci kaburgaya sirayet etmişti tümör. Fas’ta biyopsi yapılmış ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konmuş. Hastanın tedavisini multidisipliner bir yaklaşımla planladık. Önce onkologlar tarafından kemoterapi  tedavisi planlandı. Oldukça başarılı 3 aylık bu tedavi sürecinden sonra kitle küçüldü hatta göğsündeki şişlik de kayboldu. 3. Evre akciğer kanseri ile bize gelen hasta 2. Evreye inmişti. Bundan sonra yeniden değerlendirdik ve hastayı ameliyat edebileceğimize karar verdik. Öncelikle Mediastenoskopi yaparak lenf bezelerinin durumuna baktık ve sonucu temiz geldi. Aynı seansta açık cerrahi ile sol akciğerin üst lobu ile birinci ve ikinci kaburgayı sternumdan (iman tahtasından) sıyırarak çıkardık. Patoloji sonucunda kitlenin tamamen çıkarıldığı ve cerrahi sınırların temiz geldiği görüldü. Muhammed şanslı dediğimiz hasta grubumuzdan. Ameliyat şansı doğan akciğer kanseri vakalarında başarı şansı oldukça yüksek çünkü. Önlem amaçlı bir süre daha  kemoterapi almaya devam edecek. Türk doktorlara çok güvenerek geldiğini söyledi. Onu mutlu bir şekilde ülkesine uğurlayacağımız için biz de çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.    

Anahtar Kelimeler:
Bakkar Muhhamed ElmamDinçer KaracalarSağlıkYardım Seferberliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı tamamlandı
İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı tamamlandı
Oynarken kaybolan küçük Kader'in, derede cansız bedeni bulundu
Oynarken kaybolan küçük Kader'in, derede cansız bedeni bulundu
Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Kızılırmak'ta kürekle temizlik yaptı
Kızılırmak'ta kürekle temizlik yaptı
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira
'Emniyetin Lara Croftu', mermi sesiyle müzik yapıyor
'Emniyetin Lara Croftu', mermi sesiyle müzik yapıyor
Minik Nurcan'ın cansız bedeni bulundu
Minik Nurcan'ın cansız bedeni bulundu
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans