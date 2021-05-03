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Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Faaliyete Başladı

(TASEK) Milliyetçi duyguları olan Kurucu Üyeleri ile Faaliyete Başlamıştır

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:08
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Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Faaliyete Başladı

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Dilde, Fikirde İşte Birlik’’ Düsturu ile yola çıktığımız Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübümüz Kısa Adıyla (TASEK) Milliyetçi duyguları olan Kurucu Üyeleri ile Faaliyete Başlamıştır. TASEK’in ilk Stratejik Hedefi Türkiye ile Azerbaycan Türklüğü İle Var Olan Sosyal, Kültürel, Ekonomi, Spor , Askeri ve Eğitim Alanlarındaki İlişkilerimizi Tarihteki En Üst Seviyeye Taşımaktır.

Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Koray BOZAT önderliğinde kurulan derneğin Genel Başkan yardımcısı Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Mimarı BHS GROUP sahibi Atakan TAŞUR ve MHP MYK üyesi Bülent MAŞAOĞLU olmuştur. İki ülkenin arasındaki ticaret hacminin daha keskin hale gelmesi ve özellikle Karabağ’nın tekrardan kazanılması her iki ülkeninde yatırımcılarını bir araya getirmek için kurulan kulübün kısa sürede genel kongre seçimi yapılacaktır. Kurucu üyeler arasında ise; Zeki ETKE, Tanju MENTEŞ , Bilge SÜMER’ Mustafa KARAPINAR, bulunmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman Ermanönce VatanAzerbaycanEkonomi KulübüFaaliyetTürkiye
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