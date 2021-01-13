Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1555
ALTIN
443.488
DOLAR
7.4195
STERLİN
10.1481
EURO
9.0253
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
34 araç satışa çıkarıldı
34 araç satışa çıkarıldı
Antalya'da 214 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı
214 adet gayrimenkul satışa...
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜRECİ VE ŞAHİN TİME DERGİSİNE KAPAK OLDU

Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin, Time dergisi tarafından kapakta kullanıldı

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:19
73 Okunma
TÜRECİ VE ŞAHİN TİME DERGİSİNE KAPAK OLDU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Almanya'nın en büyük ilaç firmalarından BionTech'in kurucu ortakları olan ve koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin, dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli Time dergisi tarafından kapakta kullanıldı.

Derginin 18 Ocak'ta yayınlanacak  2021'in ilk sayısında çift kapakla okurlarının karşısına çıkan ünlü dergi, 'The Year Ahead' (Önümüzdeki yıl) özel sayısında ise "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer ayırdı. 

Türkiye için dünyada çok önemli bir prestij, neredeyse son çeyrek yüzyılın tek gurur tablosu.

İki bilim insanı Almanya'da haftalık olarak yayınlanan Der Spiegel’in de, yeni yılda ilk sayısının kapağında da yer almıştı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Time Dergisiönce VatanDr. Özlem TüreciUğur şahinNEDRET HOTUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
“SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Abant ve Gölcük karsız kaldı
Abant ve Gölcük karsız kaldı
Doğa polislerinin sokak hayvanları mesaisi
Doğa polislerinin sokak hayvanları mesaisi
Doğu Karadeniz'de taşkınlara karşı 'Yarı Geçirgen Tersip Bendi'
Doğu Karadeniz'de taşkınlara karşı 'Yarı Geçirgen Tersip Bendi'
Ünlü Doktor Buğra Adil Buyrukcu akupunktur ile zayıflatıyor
Ünlü Doktor Buğra Adil Buyrukcu akupunktur ile zayıflatıyor
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Su motorundan araba, çim biçme makinesinden motosiklet yaptı
Su motorundan araba, çim biçme makinesinden motosiklet yaptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma