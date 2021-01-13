TÜRECİ VE ŞAHİN TİME DERGİSİNE KAPAK OLDU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Almanya'nın en büyük ilaç firmalarından BionTech'in kurucu ortakları olan ve koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin, dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli Time dergisi tarafından kapakta kullanıldı.

Derginin 18 Ocak'ta yayınlanacak 2021'in ilk sayısında çift kapakla okurlarının karşısına çıkan ünlü dergi, 'The Year Ahead' (Önümüzdeki yıl) özel sayısında ise "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer ayırdı.

Türkiye için dünyada çok önemli bir prestij, neredeyse son çeyrek yüzyılın tek gurur tablosu.

İki bilim insanı Almanya'da haftalık olarak yayınlanan Der Spiegel’in de, yeni yılda ilk sayısının kapağında da yer almıştı.