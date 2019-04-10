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Tunceli'den acı haber geldi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır (27), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Tunceli'den acı haber geldi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır (27), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:12
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Tunceli'den acı haber geldi

TUNCELİ - Olay, dün Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Mahmut Kır, dün akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nda iken arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kır, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Kır'ın cenazesi, Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Giresun'a gönderilecek. Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

MEMLEKETİNE DUALARLA UĞURLADI

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgenaral Osman Erbaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve askeri erkan katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında katafalka konulan şehit Kır'ın özgeçmişi okunarak, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilip, helallik alındı. Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın tabutu, toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Giresun'u gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliŞehitUzman Çavuş Mahmut Kır (27)
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