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Tunceli'de dağ keçisi sürüsü ilçeye indi

TUNCELİ'de, kış aylarında yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçisi sürüsü, Çemişgezek ilçe merkezinden geçen Tağar Çayı kıyısına indi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:35
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Tunceli'de dağ keçisi sürüsü ilçeye indi

Sürü, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, sarp kayalıklar ile uçurum kıyılarına çıkan dağ keçilerini, DHA muhabiri görüntüledi.

Ağır kış şartlarının yaşandığı kentte, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Bu da yaban hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına neden oldu. Koruma altında oldukları için avlanmaları yasak olan dağ keçileri de yiyecek bulamayınca vadilerin alt kesimlerine kadar inip, kar olmayan bölgelerde yiyecek aramaya başladı. Çemişgezek ilçesinde, yaklaşık 100 dağ keçisi, Tepebaşı Mahallesi'ne inip, Tağar Çayı kenarında beslendi. Dağ keçisi sürüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

MEŞE AĞAÇLARINA ÇIKARAK BESLENİYORLAR

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yaşayan çok sayıda dağ keçisi de vadinin kar olmayan alt kısımlarına kadar indi. Bazı dağ keçileri büyük meşe ağaçlarının en üst dallarına kadar tırmandı. Beslenmelerini tamamlayan dağ keçileri bölgedeki yırtıcı hayvanlardan korunmak için en sarp alanlara çekiliyor. Uçurum kenarlarında dolaşan dağ keçilerini DHA muhabiri görüntüledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliDağKeçiYiyecekIçeçek
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