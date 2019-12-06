Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108779
ALTIN
273.514
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.5791
EURO
6.3965
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen beş etken
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen...
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldı
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi...
Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini
Kırmızı besinler A ve C...
4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi
4 bin yıllık ana tanrıça...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor!

ORDU'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20), yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren'in sosyal medya hesaplarına duygu dolu kutlama mesajları yağıyor.

Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor!

ORDU'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20), yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren'in sosyal medya hesaplarına duygu dolu kutlama mesajları yağıyor.

06 Aralık 2019 Cuma 12:27
14 Okunma
Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor!

ORDU - Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Ceren'den geriye arkadaşlarına bıraktığı 'Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın' mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar atararak Ceren'in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, 'Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki doğdun melek yüzlü melek', 'İyiki doğdun prenses' gibi ifadelere yer verildi.

CEREN'İN MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMA

Ceren Özdemir, doğum gününde, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Ceren'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile çok sayıda arkadaşı, Ceren Özdemir'in mezarına çiçek bıraktı. Anmada gözyaşlarına boğulan anne Gülfer Özdemir, "Yavrum, katil seni mi seçti? Senin yerinde keşke ben olsaydım. Yavrum sen kimseyi kırmazdın, nasıl kıydılar sana? Canım kızım sensiz ben ne yaparım?" diyerek ağıt yaktı. Acılı annenin ağıtı, Ceren'in kabri başındakilerin yüreğini dağladı.

KIZINA HEDİYE EDECEĞİ KAZAĞI GİYDİ

Ceren'in mezarına çiçek bırakan annesi Gülfer Özdemir, doğum gününde hediye etmek için mağazadan satın aldığı kazağı giydiğini söylerken, gözyaşı döktü. Ceren'in kabrine gelen arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda kişi de çiçekler ile 'Hoşça kal', 'Seni unutmayacağız', 'Sessiz kalmıyoruz' yazılı not kağıtlarını bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ceren ÖzdemirOrdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ucuz dönerde "Yağ hilesi" tartışması
Ucuz dönerde "Yağ hilesi" tartışması
ANKARA'DA KULALILAR STANDINA BÜYÜK İLGİ
ANKARA'DA KULALILAR STANDINA BÜYÜK İLGİ
Terma City, Her Dönem Yoğun İlgiyle Karşılanıyor
Terma City, Her Dönem Yoğun İlgiyle Karşılanıyor
İZMİR DEĞİŞİM ŞÖLENİ’NDE DEĞİŞİM AŞKINI YAŞA!
İZMİR DEĞİŞİM ŞÖLENİ’NDE DEĞİŞİM AŞKINI YAŞA!
DDA ANKARA ÇAYYOLU’NDA 154 DEDİ!
DDA ANKARA ÇAYYOLU’NDA 154 DEDİ!
Destek Varsa Engel Yok
Destek Varsa Engel Yok
Enstrümantal müzik ile buluştular
Enstrümantal müzik ile buluştular
GÖZ ALICI GÜZELLİĞİ VE MUHTEŞEM DOĞASIYLA TARİHLE İÇ İÇE: SALİHLİ
GÖZ ALICI GÜZELLİĞİ VE MUHTEŞEM DOĞASIYLA TARİHLE İÇ İÇE: SALİHLİ
ÖZLEM ÇETİNKAYA İLE YENİ YIL MANDALA ATÖLYESİ
ÖZLEM ÇETİNKAYA İLE YENİ YIL MANDALA ATÖLYESİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans