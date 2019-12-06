Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor!

ORDU - Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.



KALBİNDEN BIÇAKLANDI



Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ



Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Ceren'den geriye arkadaşlarına bıraktığı 'Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın' mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar atararak Ceren'in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, 'Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki doğdun melek yüzlü melek', 'İyiki doğdun prenses' gibi ifadelere yer verildi.

CEREN'İN MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMA

Ceren Özdemir, doğum gününde, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Ceren'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile çok sayıda arkadaşı, Ceren Özdemir'in mezarına çiçek bıraktı. Anmada gözyaşlarına boğulan anne Gülfer Özdemir, "Yavrum, katil seni mi seçti? Senin yerinde keşke ben olsaydım. Yavrum sen kimseyi kırmazdın, nasıl kıydılar sana? Canım kızım sensiz ben ne yaparım?" diyerek ağıt yaktı. Acılı annenin ağıtı, Ceren'in kabri başındakilerin yüreğini dağladı.

KIZINA HEDİYE EDECEĞİ KAZAĞI GİYDİ



Ceren'in mezarına çiçek bırakan annesi Gülfer Özdemir, doğum gününde hediye etmek için mağazadan satın aldığı kazağı giydiğini söylerken, gözyaşı döktü. Ceren'in kabrine gelen arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda kişi de çiçekler ile 'Hoşça kal', 'Seni unutmayacağız', 'Sessiz kalmıyoruz' yazılı not kağıtlarını bıraktı.