TÜM DÜNYAYA YARDIM ELİ UZATIYORLAR

Almina Besra BABAR

Yetim-Der, 11. yılında tüm dünyada yardımlaşma faaliyetleri yürütecek düzeye geldi.Çoğunluğu Türkiye’den giden Avrupalı gönüllüler tarafından 2011 yılında kurulan Yetim-Der, yetim çocuklara destek önceliğiyle kurulduğu yıldan itibaren oluşan yoğun talepler üzerine ihtiyaç sahibi tüm kesimler için dünya çapında yardımlaşma çalışmaları yapmaya başladı. Milyonlarca kişiye yardım eli uzatan dernek, açtığı yüzlerce kuyu ile son zamanlarda adından söz ettirdi.

Avrupa Merkezli Yetim-Der gönüllüleri son olarak, Yemen’e giderek Yemen halkı ile dayanışma içerisinde oldular.

Derneğin gönüllülerinden Hasan Kuyuldar, “Avrupa Yetim-Der olarak, Yemen’deki kardeşlerimizin de yanında olmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsetmek gerekirse, 1.5 yıl önce açtığımız fırın aracılığıyla 10 milyonun üzerinde ekmek dağıtımı yaparken aynı zamanda 245 adet 50’şer kg un dağıtımı yaptık. Ayrıca, bölgeye gelen su tankeri ile su ihtiyacını gidermeye çalışan bir bölgenin su ihtiyacını gidermek için bir tesisi atıl durumdan çıkarıp eksikliklerini gidererek restore ettik; 30 bin kişiye hizmet vermeye başladı. Tüm bunları yaparken çocukları da unutmadık. 550 çocuğa bayram hediyesi verirken, 150 çocuğa da bayramlık kıyafetler aldık. Bundan sonraki süreçte, Yemen’de mesleki eğitim kursları ve sağlık ocakları açmayı planlıyoruz. Şu an çalışmalarımız sürüyor. Daha önce açtığımız dikiş nakış kursuyla çok güzel sonuçlar alırken, bu projeyi birçok meslek ile genişletme kararı aldık. Diğer yandan 100 yetim çocuğun başta eğitim ve mesleki giderleri olmak üzere tüm giderlerini de üstlendik. Yemen halkına ve dünyadaki tüm mazlum coğrafyalarında insanlara desteğimiz sürecek.” dedi.

Daha önce Türkiye’de de faaliyetlerde bulunan dernek, Ramazan ayında Türkiye’nin 81 ilinde gıda dağıtımı ve yüzlerce çocuğa giyim desteği sağladı. Bunların yanı sıra orman yangınları yaşandığı dönemde 5550 tane fidan dikimi yaparken; Sinop sel felaketi, İzmir ve Elazığ depremi gibi üzücü felaketlerde de beyaz eşya, saman ve gıda desteğiyle bölge halkının yanında oldular.