Trabzon sahilindeki çöplerin yüzde 81'i plastik çıktı

TRABZON - Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ın, Karadeniz'i tehdit eden deniz çöpleri ve mikroplastik (5 milimetreden daha küçük plastik parçacıkları) kirliliğine karşı başlattığı ortak mücadele sürüyor. Trabzon'da bu ülkelerin katılımcılarıyla düzenlenen çalıştay sonrası Yalıncak plajından 30 kilo çöp toplandı. Çöplerin yüzde 81'inin plastik ve türevleri olduğunu belirten KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Plastik atıklar, sınırları aşan bir sorun. Hiçbir sınır tanımadan, ülkeden ülkeye dolaşıyor" dedi.



'Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma LitOUTer' projesine Türkiye'de, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öncülük ediyor. Proje kapsamında Trabzon'da düzenlenen ve 2 gün süren çalıştayda üye ülkelerin ilgili kuruluşlarının temsilcileri, sunumlar yaptı. Çalıştay sonrası Yalıncak plajından çöp toplandı. 30 dakikada toplanan 30 kilo çöpün yüzde 81'inin plastik ve türevleri olduğu belirtildi.



'TUNA NEHRİ YOLUYLA ATIK GELİYOR'



Çöp toplama etkinliğine katılan Trabzon Liman İşletmeleri Müdürü Muzaffer Ermiş, "Tuna Nehri yoluyla Karadeniz'e çok büyük miktarda atık geliyor. Karadeniz havzasındaki ülkelerin hep birlikte buna tepki göstermesi lazım. Karadeniz'de eskiden 45 türlü balık varken şimdi ne yazık ki elle sayılabilecek kadar azalmış. Bu da kirliliğin yarattığı kayıplardan biri" dedi.



'PLASTİKLER ÜLKE ÜLKE DOLAŞIYOR'



Proje Koordinatörü KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erüz ise "Tüm paydaşlarla beraber dar bir alanda örnekleme çalışması yaptık. 30 kilo civarında atık toplandı. Bunun da yüzde 81'inin plastik atıklardan oluştuğu görüldü. Bunlar denizden gelip plaja yayılan çöpler. Bizim daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarda ortaya çıkan sonuç ile ortaklarımızın kendi ülkelerinde yapmış olduğu çalışmalarla benzer bir durum gösteriyor. Atıkların büyük bir kısmı plastik. Plastik atıklar, sınırları aşan bir sorun. Hiçbir sınır tanımadan, ülkeden ülkeye dolaşıyor. Yabancı misafirlerimize sorduğumuzda, 'Biz de aynı sorunu yaşıyoruz, tespitlerimizde aynı şeyler çıkıyor' diyorlar. Maalesef artık yerel bir olay olmaktan çıktı. Çöpler küresel ve Karadeniz’in de tamamını ilgilendiren bir sorun" diye konuştu.



TURMEPA Deniz Temiz Derneği Üyesi Yusuf Ziya Çakır da "Karadeniz’de ülkemiz sınırları içindeki kirlilik oranı Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan'a nazaran çok daha fazla. Bu da bizim yeterli deniz bilincine ve duyarlılığa sahip olmamamız ve korumak için yeterli çalışma yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Önümüzdeki yıl Karadeniz’i temizleme çalışmalarında faaliyet göstermek için yeni şubeler açılacak" dedi.