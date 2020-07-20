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Tokat'ta gergedan böceği bulundu

Tokat'ın Pazar ilçesinde ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabildiği belirtilen dünyanın en güçlü hayvan türlerinden biri olan gergedan böceği bulundu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:40
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Tokat'ta gergedan böceği bulundu

TOKAT - Pazar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ender Durgun (36), dün sabah ailesi ile birlikte alışverişten dönerken gergedan böceği buldu. Böceği kavanoza koyarak evine götüren Durgun, Durgun, "Sabah eşim ile birlikte çarşıya gittim. Alışveriş sonrası yol kenarında, otların arasından böceğin çıktığını fark ettim. Baktığımda gergedan böceği olduğunu anladım. Bir bacağının aksadığını fark ettim. Yerden bir kağıtla aldım, eve getirdim. Bakımının nasıl yapıldığını bilmediğim için ufak bir kavanoza koydum. İnternetten yaptığım araştırmalarda değerli bir böcek olduğunu öğrendim. Yetkililer inceleme yapmak isterse onlara teslim edeceğim. İsteyen olmazsa doğaya salacağım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gergedan Böceği BulunduTokat
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