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Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla!

“Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum”

Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla!

“Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum”

22 Mart 2019 Cuma 15:15
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Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla!

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Özel Mavi Pusula Rehabilitasyon Okulu öğrencileri fakındalık yaratmak amacıyla hazırlamış oldukları özel çizimler ve resimler ile özel A Hastanesi’nde ağırlandı.

Özel duyguların ve sevginin paylaşıldığı etkinlikte çocuklarımızın özel günü kutlandı.

Sevgi, hoşgörü ve farkındalık adına çocuklarımızın bu özel günü hastane yönetimi ve ekibinin katılımı sağladığı ve yoğun duyguların yaşandığı pasta kesimi ile kutlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman ErmanÖzel Mavi Pusula Rehabilitasyon Okulu21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık GünüTıpkı Sizin Gibiyiz +1 Farkla!
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