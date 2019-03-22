Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla!

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Özel Mavi Pusula Rehabilitasyon Okulu öğrencileri fakındalık yaratmak amacıyla hazırlamış oldukları özel çizimler ve resimler ile özel A Hastanesi’nde ağırlandı.
Özel duyguların ve sevginin paylaşıldığı etkinlikte çocuklarımızın özel günü kutlandı.
Sevgi, hoşgörü ve farkındalık adına çocuklarımızın bu özel günü hastane yönetimi ve ekibinin katılımı sağladığı ve yoğun duyguların yaşandığı pasta kesimi ile kutlandı.
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