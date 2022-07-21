Teşekkür ederim kitabı imzası

FUNDA AKOSMAN

Sevgili dostum, yazar, Hürriyet Turnalı ve sevgili astrolog Özlem Özbatur'un beraber hazırladıkları "Teşekkür Ederim" adlı kitabın imza gününe katıldık. Sevenleri, hayranları, okurları da yalnız bırakmadılar.

Güzel, keyifli bir kitap imza günü oldu. Sevgili dostumuz astrolog Vedat Delek de güne neşe kattı. Olcay Çetinkaya da aramızdaydı.

Ve değerli misafirlerle günü güzel bir şekilde kutladık. Çok farklı bir kitap. Herkese şifa olmasını diliyorum. Zaten bu şekilde hazırlandığını yazarları da belirttiler. Çok özenli ve uzun bir çalışma sonucunda ortaya çıkan kitabın herkese ulaşmasını diliyorum. AZ Yayınevi'nden çıkan kitaba her türlü platformdan ulaşabilirsiniz.