Terma City, Her Dönem Yoğun İlgiyle Karşılanıyor

YALOVA- 180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu 2.200 yatak kapasiteli, 6 bin metrekare üzerine kurulu Spa’sı, özel olarak dizayn edilen, 1000 m2 başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi ile kapılarını açtı. İstanbul’un ön bahçesi Yalova’da İstanbul’a en yakın termal su bölgesi olma özelliğini taşıyan Yalova’nın turizm kapasitesini 3’e katlaması beklenen Yalova Terma City her geçen gün büyümeye devam ediyor.

"Dünyanın Her Yerinden Herkese Açığız"

’Yalova, yatırım yapılması konusunda çok geç kalınmış bir yer" şeklinde konuşmasına başlayan Karaderi Şirketler grubu Ceo‘su Tevfik Talas, "Bölge gerek termal, gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyor. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durum da Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Turistlerin Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Doğrudan Yalova’ya gelen turistlerimiz de İstanbul, Bursa ve çevre bölgeleri de kapsayacak şekilde paket turlar düzenledik. Sadece Orta Doğu ve Körfez bölgesinden değil dünyanın her yerinden müşteri bekliyoruz. Bu kapsamda küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladık. Ayrıca otelimizin tanıtımı için Bağdat, Ürdün, Mısır, Tunus ve Moskova'da ofislerimizi açtık, gelecek yıl da Tiflis, Bakü ve Tahran ofislerini açarak buralarda tanıtım ve satış faaliyetini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Krallara Layık Termal

Karaderili Şirketler grubu Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Terma City ‘de Özel olarak dizayn edilen,1000 m2 başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesinin bulunuyor.

Türkiye’de 20 kral daireli ve 1000 m2’lik 1 başkanlık suitli termal oteli ilk kez yapıldı. Kral dairelerinin 16 adedi tek kat ve ortalama 250 m2, 4 adedi de dubleks 500 m2 olarak planlandı. Dairelerde, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, ikinci yatak odası ve banyosu bulunuyor. Salon büyüklüğü ise 130 m2 olarak belirlendi. Salonlarda, şömine, bar, piyano, tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları bulunuyor.

Dubleks kral dairelerinde ise diğerlerine ek olarak sauna, hamam, çalışma odası, bakıcı odaları, mutfak, 200 m2 salon bulunuyor. Ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar kullanıldı. Kral dairelerinde birinci sınıf mermer ve özel tasarım seramikler kullanıldı. Mobilyalar özel tasarım olarak dizayn edildi. Terasları büyük olarak inşa edilen 6 adet kral dairesinin teraslarında manzaraya karşı separatörlü jakuzi bulunuyor.

Termaller Her Açıdan Değerli

Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City projesinde sağlık turizmine gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor. 6.000 metrekare sağlık, spa&kür merkezi Otelde, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane Aile hamamı, Bay –Bayan ayrı hamamlar, Cilt Bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılandırıldı.

Ne Gördüm, Ne Duydum?

30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü iki gün tek gece gittiğimiz "basın ağırlaması" programımızda otel hakkında (sahiplerinden çalışanlarına kadar) tüm deneyimlerimi ve gözlemlerimi sizlerle paylşacağım.

Sevgili okurlarım!

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Terma City Yalova, Karaderili Şirketler gurubuna bağlı, 5 otelinden biri olan bir termal oteldir. Diğerleri; Bodrum -Mio Bianco, Bodrum Mio Mare, Kütayha Emet Termal, Kuşaadası HLC holiday&Leisure Club olarak belirtebilirim.

Bizim katılım gösterdiğimiz Yalova Termal City'nin termal özelliği ve Spa'sı ile ünlü olduğunu öğrendim. Haklarında devremülk satışları altında çirkin haberlerin çıktığı madurlukların yaşandığı bir satış ofisi niteliğinde bir yer görmediğimi, en azından biz kaldığımız sürece böyle bir durumla karşılaşmadığımızı sizlere söylemeliyim. Yalnız müşteri ilişkilerindeki arkadaşların bir çok misafire otelin tanıtımını yaptığını da sizlere iletmeliyim.

Otel de bildiğim kadarıyla üç ayrı bölümden oluşan değeri ve kalitesi her yerde olduğu gibi tercihe göre değişen odalar bulunmaktadır. Bizlerin kaldığı 840 adet oda mevcut. Diğer odaları görme fırsatım olmadı ama kendi odamızın belirli bilgilendirmesinden bahsedecek olursam, gayet konforluydu. Bizim gittiğmiz gece hava çok soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen içerisi gayet sıcaktı. Kimaların ve havalandırmaların iyi çalıştığını söyleyebilirim. Yatak böülmünün haricinde oturma alanı vardı ve odada bulunan televizyonun kanallarında hiç bir sıkıntı yoktu. Odamıza meyve ve tatlı ikramı koymuşlar, mini barda gerekli yiyecek ve içecekleri bulundurmuşlardı. Banyo da bakım ürünlerinin hepsi mevcuttu ve saç kurutma makniesi iyi çalışır vaziyetteydi. Odanın genel görüntüsü ve temizliği oldukça iyi diyebilirim. Buradan odalarla ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.

Otel de 20 kral dairesinin bulunduğunu öğrendim. 16 tanesi tek kat ve ortalama 250 m2. Bizi bu odaların birinde otelin sahibi Elvan Karaderili ağırladı. Diğer 4'ünün dubleks odalar olduğunu söylediler. Tam teşekküllü bir kral dairesini gezecektik fakat bir kralın konakladığı bilgisi iletildi, odaya bakamadık. Yalnız gören arkadaşlar her şeyin düşünüldüğünü ve krallara yakışır bir bölüm olduğunu ilettiler.

Restaurant: 3 Alacarte ve 2600 metrekarelik 1 ana olmak üzere toplamda 4 yer olduğunu öğrendim. Ancak giriş katta ve recepciona yakın olan restaurantı ziyaretçiler daha çok kullandığı için oldukça yoğundu. Yemekler sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği olarak üç öğün mevcut. Kişilerin aldıkları tatil paketlerine göre sabah ve akşam yemeği olarak da değişiyor. Her öğünde açık büfe, sınırsız, self servis şeklinde yemekler yeniliyor. Fakat biz basın ekibi, garsonlar eşliğinde bize verilen menüleri yedik. Buradan bizim yemek servislerimizi yapan tüm çalışanlara (müdür, şef ve garsonlara) ayrı ayrı teşekkür ederim, çok ilgililerdi. Yemekler çok lezzetliydi, yedikten sonra da bizi hiç rahatsız etmedi.

Gelelim Spa ve havuz alanına… Hemen hemen her otelde olduğu gbi bu otelinde en alt katında termal havuzu ve Spa'sı mevcut. Ayrıca bu katta çocukların eğlence alanları, sinema salonları, spor merkezi, club - bar bulunmakta. Spa ve havuz için sizlere bir kart veriyorlar ve havlularınızı terlikleriniz o kart ile alıyorsunuz. Kıyafetlerinizle inip, soyunma odalarında üzerinizi değiştirip, eşyalarınızı odadaki dolaplara koyabiliyorsunuz. Alanlar; kadın ve erkekler için ayrı olarak belirlenmişti. Karma havuza girmek için kadınlar kadınlar bölümünden, erkeklerse erkekler bölümünden oraya ulaşmaktadır, ayrı bir giriş alanı yok. İçeride tuz odası, soğuk şok duş, buhar odası, hamam, sahuna, ve termal havuz bulunan kadınlar bölümünde havuz arızalı olduğu için çalışmıyordu. Ayrıca hamama giren kşişiler şampuan ve sabunlarını kendi getirmekteydi orada vermiyorlar bilginiz olsun…

Karışık havuzda üç küçük termal, bir normal bir de biraz daha büyük termal havuz vardı. Havuzlar inanılmaz kalabalıktı. Termal havuzlar, termal su nedeni ile renk ve koku olarak diğer normal bildiğimiz sular gibi değil, su temiz değil gibi görülebilir bunu da iletmeliyim. Fazla yoğun bir alan diyebilirim. Haftasonu olmasının etkisini dikkate almalıyız.

Gelelim masaj bölümüne; hem kadınlar hem erkekler için masaj odaları bulunmakta. Masajlar çok çeşitli. Bizler de randevu aldık. Bu arada Spa bölümünde alile ya da çiftlere özel "Vip Spa" alanı var. Burada minik havuz, iki kişilik masaj yatağı, sahunası, küçük hamamı, duşu ve lavobası mevcut. Biz masaj imkanımızı geri dönüş yapacağımız pazar günü sabah kullanmak istedik. Buradan kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum Spa Merkezi sorumlusu Tuba Şal hanım eşimle bana o vip odayı verdi ve iki saatten fazla süre kaldık. Ayrıca masaj için çok becerikli Türk masör arkadaşlar var onlar size masaj yapıyor. Tayland'lı arkadaşlar görmedim var da olabilir. Tekrardan ilgili her arkadaşa teşekkürlerimi sunuyorum.

Bence bu otelin çözülmesi gereken en büyük sorunu asansörleri. Bu kadar kalabalık bir yer için 8 kişilik ana asansörün olması gerçekten üzücü! Çok hızlı çözülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Asansörleri kullandığımız süre boyunca misafirlerden bu konu ile ilgili rahatsızlıklar duydum. Fakat konuyu ilgililere ilettiğimde 8 farklı kısımda asönsör olduğunu söylediler. Resepsiyon ana bölge olduğu için misafirlerin direk oradaki asansörü tercih ettiklerini bildirdiler. Buradaki en büyük eksiklik, asönsörleri gösteren ibarelerin yani tabelaların olmamasıdır onu da yakın zamanda sipariş etmişler çok yakın zamanda takılacağını söylediler.

Otelin belirli alalarında inşaat ve çalışmalar söz konusu, insanların dinlenmeye geldikleri bir yerde çalışma sesleri duymaları da hoş olmuyor. Bazen havuzlar kullanıma kapatıldı. Bunun sebebi de o gün yağan yoğun yağmurdan dolayı termal su ile normal suyun karışmasını önlemek amaçlı olduğu söylenildi. Çünkü çok yoğun derecede yağmur yağdı. Bir de kalabalıktan dolayı havuz temizliği ve hijyeninini sağlamak amaçlı ara ara hizmet kesintisi yapıldı. Başka da bir sorun dikkatimi çekmedi.

Bu arada otele gelen misafirlerin % 90'ı neredeyse Türk diyebilirim. Mutahassıp aile insanları var. Türk haricinde İranlılara rast geldik. Belki bu aylarda gittiğimiz için olabilir.

Otelde gece clubü var. Fakat biz gittiğimizde o bölümde canlı müzük ve düğün müzikleri çaldı. Bizce keyifli değildi. Ama otelin misafirlerinin nabzına göre yapıldığını düşünüyorum. Eğer Ankaranın bağlarını, Roman havaası tarzında müzikleri seviyorsanız siz de eğlenirsiniz...

Biz basın programı adı altında gittiğimiz için onların tahsis ettiği araçlarla gidip döndük. Fakat öğrendiğim kadarıyla İstanbul'dan ve Bursa'dan feribotla ulaşım çok kolay. Ayrıca otelin önünde servis var ve bu servis belirli noktalara alıp bırakıyor.

Otelin fiyatına gelince; bazı tatil sitelerinde yarım pansiyon şeklinde kampanyalar, bazılarında her şey dahil olarak konaklama söz konusu. Eğer tek gece yarım pansiyon şeklinde konaklayacaksanız, (öğlen yemeği hariç) 250 tl civarlarında iken, Suit odalar 275 tl, Dubleks Suitlerinde 300 tl olduğunu bilmenizi isterim. Detaylı bilgileri oteli arayarak çalışanlarından öğrenirseniz daha sağlıklı bilgi almış olursunuz diye düşünüyorum.

Eğer sizde bütçenizi çok sarsmadan termalle buluşmak isterseniz bu otel hakında göz önünde bulundurmanız gereken bilgileri sizlerle paylaştım. Keyifli tatiller dilerim...

Haber: Elif Hayvalı