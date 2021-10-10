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Terma City’ de sokak hayvanları için gece düzenlendi

Nuh’un Gemisi Yaşam Hakları ve Dayanışma Derneği ve Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Terma City işbirliğiyle sokak hayvanları için gece düzenlendi. Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Elvan Karaderili misafirlerini bizzat ağırladı.

10 Ekim 2021 Pazar 13:16
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Terma City’ de sokak hayvanları için gece düzenlendi

YALOVA- Karaderili Şirketler Grubu yönetim kurulu üyesi Elvan Karaderili, böyle bir geceye katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocukluğundan beri sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum. Böyle bir geceyle sokak hayvanlarına destek olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Dernek yöneticisi de olan sanatçı Nisan Nicole Rona, Nuh'un Gemisi Yaşam Hakları ve Dayanışma Derneği'nin yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Sadece İstanbul değil Türkiye'nin birçok noktasına gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını belirten Rona, "Hayvan sahiplendirmeleri orman beslemeleri yapıyoruz. Hayvan kurtarmaları ve tedavilerini de yapmaktayız. Böyle bir gecede destek verdiği için Elvan Karaderili'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Hayvan dostu otel Terma City, Dünya Hayvan Hakları gününde hayvan severleri bir araya getirdi. Nisan Nicole Rona şarkılarını hayvan dostları için söyledi. İş, sanat, spor, siyaset  cemiyetin önde gelen isimlerinin katıldığı gecenin geliri Nuh’un gemisi derneği aracılı ile sokak hayvanlarına aktarıldı.

Geceye ünlü oyuncu Cem Özer´in yanı sanat, iş, spor, siyaset dünyasının birçok ismi de katıldı.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nisan Nicole RonaTerma CitySokak HayvanlarıKaraderili Şirketler GrubuHayvan KurtarmaTedavi
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