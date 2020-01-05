Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113684
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8151
EURO
6.6697
KASAMAM: “HOŞ GELMİŞTİN” HER GÖNÜLDE ÇALINAN BİR ŞARKI
HER GÖNÜLDE ÇALINAN BİR ŞARKI
Ulusal mucitler listesine Washington’dan Türk bilim insanı girdi
Prof. Dr. Aykut Üren
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na...
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
''Yapay zeka MR ile birleşince...
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TEM otoyolundaki zincirleme kaza... Anne ve bebeği yaralı olarak kurtuldu

Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

TEM otoyolundaki zincirleme kaza... Anne ve bebeği yaralı olarak kurtuldu

Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

05 Ocak 2020 Pazar 13:52
7 Okunma
TEM otoyolundaki zincirleme kaza... Anne ve bebeği yaralı olarak kurtuldu

İSTANBUL, (DHA)

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CIP 160 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da 34 BYF 262 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen 34 CIP 160 plakalı otomobile de aynı istikamette seyir halinde olan 35 HA 4228 plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk olarak hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan anne ve bebeğe ardından hafif yaralı olan 2 kişiye müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

ANİ ŞERİT DEĞİŞTİREREK BARİYERLERE ÇARPTI

Kazaya neden olduğunu iddia ettiği sürücünün önce bariyerlere ardından kendisine vurduğunu söyleyen otomobil sürücüsü "TEM Otoyolu'nda seyir halindeydik. Önümüz açık, yol boştu. Kırmızı araç sağ şeritte ilerimizde devam ediyordu. Sola doğru şerit değiştirmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadan önümüze doğru geldi, sol taraftaki bariyerlere çarpacağını hissettiğim anda sağ şeride geçtim ancak araç bariyerlere çarptı ve sekerek bana vurdu. Arkadan gelen siyah araçta bana çarptı" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMKazaZincirlemeAnneBebekYaralıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi
2019 yılında 1 milyon 180 bin bebek dünyaya geldi
2019 yılında 1 milyon 180 bin bebek dünyaya geldi
PAPATYA’NIN YAPRAKLARI Ley’s Fest’te
PAPATYA’NIN YAPRAKLARI Ley’s Fest’te
2020 KOVA ve YÜKSELEN KOVALAR
2020 KOVA ve YÜKSELEN KOVALAR
Buz tutan gölette ördek geçişi
Buz tutan gölette ördek geçişi
Milyonluk miras beklerken 1 milyon 600 bin liralık borç geldi
Milyonluk miras beklerken 1 milyon 600 bin liralık borç geldi
Atamızın Ankara’ya gelişinin 100. yılı - 2 -
Atamızın Ankara’ya gelişinin 100. yılı - 2 -
Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
Atamızın Ankara’ya gelişinin 100. yılı
Atamızın Ankara’ya gelişinin 100. yılı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans